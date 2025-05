Artistas brasileiros faturam R$ 1,6 bilhão no Spotify em 2024, marco histórico

A música brasileira atingiu um marco histórico no streaming em 2024. Artistas nacionais receberam do Spotify mais de R$ 1,6 bilhão em pagamentos de royalties, um crescimento de 31% em relação ao ano anterior e mais que o dobro do valor distribuído em 2021.

Os números foram revelados na edição brasileira do relatório Loud & Clear 2025, que traça um panorama detalhado do mercado musical no país.

O avanço supera o crescimento geral do mercado brasileiro de música gravada, que, segundo o IFPI Global Music Report 2025, registrou alta de 21,7% e ultrapassou a marca de R$ 3 bilhões em receita. O Brasil é hoje o 9º maior mercado musical do mundo e lidera o ranking de crescimento entre os dez maiores mercados globais.

“Os royalties gerados no Spotify por artistas brasileiros estão crescendo mais rápido do que o mercado musical brasileiro”, afirma Carolina Alzuguir, Head de Música do Spotify Brasil.

Música brasileira no topo

A música brasileira alcançou uma audiência global cada vez maior em 2024. Foram mais de 815 milhões de playlists que incluíram faixas brasileiras ao redor do mundo, com destaque para Estados Unidos, México, Alemanha, Reino Unido e Espanha como os principais países consumidores.

O número de artistas que faturaram mais de R$ 1 milhão triplicou desde 2019.

No cenário nacional, 84% das faixas do Top 50 diário do Spotify Brasil são de artistas locais, e mais de 60% da receita gerada no país ficou dentro do mercado brasileiro, sinalizando um público ainda muito conectado à produção nacional.

Outro dado relevante é o aumento da descoberta de artistas brasileiros por novos ouvintes, que cresceram 19% em 2024, totalizando quase 11,8 bilhões de primeiras reproduções. Entre as mulheres, o destaque é ainda maior: os streams internacionais de artistas brasileiras aumentaram 51%, demonstrando a força crescente do gênero no exterior.

Carolina Alzuguir observa que o processo de descoberta é essencial para a construção de uma base sólida de fãs. “Antes do pagamento, vem a descoberta… Esse ciclo transforma curiosidade em comunidade — e é a comunidade que impulsiona uma carreira”, afirma.

Mercado em transformação

O cenário refletido no Loud & Clear 2025 aponta para uma indústria musical em transformação no Brasil, que, embora ainda enfrente desafios estruturais, mostra sinais claros de crescimento acelerado e diversificação.

No entanto, o mercado ainda convive com desigualdades e a necessidade de ampliar o acesso e a representatividade, especialmente para artistas de nichos e regiões menos atendidas.