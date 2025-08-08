Arlindo Cruz: as 10 melhores músicas para relembrar o legado do artista no samba

Morreu nesta sexta-feira, 8, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor Arlindo Cruz, uma das maiores referências da música brasileira, especialmente do samba e do pagode.

A informação foi confirmada por sua esposa, Babi Cruz, ao portal g1. Nascido em 14 de setembro de 1958, no bairro de Madureira, zona norte carioca, Arlindo revelou desde cedo a paixão pela música, incentivada pelo pai, músico amador, que apresentou a ele o primeiro cavaquinho, aos seis anos.

Separamos abaixo as 10 melhores músicas do sambista ao longo de sua carreira:

10 músicas de Arlindo Cruz para relembrar o legado do artista

Para celebrar essa rica trajetória, selecionamos 10 músicas essenciais de Arlindo Cruz:

O Show Tem Que Continuar (1998)

Ícone do Fundo de Quintal, essa canção é um verdadeiro hino à perseverança e à resistência do samba, composta por Arlindo Cruz em parceria com Sombrinha e Luiz Carlos da Vila.

Meu Lugar (2007)

Um samba que celebra o espaço do artista no universo musical e pessoal, gravado por Arlindo e por grandes nomes como Beth Carvalho.

Bagaço da Laranja (1990)

Composição feita em parceria com Zeca Pagodinho, é um clássico do samba reverenciado e regravado por diversos intérpretes, mostrando a força do legado de Arlindo.

Camarão que Dorme a Onda Leva (1978)

Samba alegre e vibrante, com mensagem de alerta e sabedoria popular, obra de Arlindo Cruz junto com Zeca Pagodinho e Beto Sem Braço.

Saudade Louca (2009)

Parceria com Franco e Acyr Marques, esta música destaca-se pela emoção e melodia envolvente, tendo sido interpretada por artistas como Zeca Pagodinho.

Só Pra Contrariar (1986)

Clássico lançado pelo Fundo de Quintal no álbum O Mapa da Mina (1986), destacando a habilidade de Arlindo em criar letras e melodias inesquecíveis.

O Que é o Amor (2007)

Canção sensível sobre as nuances do amor, interpretada por Arlindo Cruz e também pela cantora Maria Rita, demonstrando a atração do compositor.

Tá Perdoado (2007)

Música lançada em 2007 em parceria com Franco, conhecida principalmente na voz de Maria Rita, integrando a extensa obra do artista.

Fora de Ocasião (2009)

Composição autoral de 1993 que evidencia a capacidade de inovação e a profundidade emocional do artista dentro do samba.

Alto Lá – Samba tradicional com a marca registrada de Arlindo Cruz, demonstrando seu domínio de balanço, cadência e densidade lírica do gênero.