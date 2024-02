'Argylle': Sam Rockwell detalha os bastidores do filme e o trabalho com o diretor; veja entrevista

Na primeira semana de fevereiro, a Universal e a Apple Original Filmes fizeram uma aposta: investiram na estreia de "Argylle: O Superespião". O filme — que tem elenco principal composto por Henry Cavill (série The Witcher), Bryce Dallas Howard (franquia Jurassic World), Sam Rockwell (À Espera de um Milagre) e Samuel L. Jackson — aborda a história de uma autora que vê seus romances de espionagem se tornarem realidade.

A aposta "pegou" para os booktokers, comunidade literária do TikTok. O filme teve milhares de publicações na plataforma de vídeos chinesa, tanto com resenhas quanto com detalhes que intrigaram os leitores vorazes.

A história fala de Elly Conway (Bryce Dallas Howard), a reclusa autora de uma série de romances de espionagem best-sellers, cuja ideia de felicidade é uma noite em casa com seu computador e seu gato, Alfie. Quando ela conhece Aiden (Sam Rockwell), no entanto, reconhece que as ações secretas de uma organização de espionagem são quase idênticas aos romances que escreveu.

Em entrevista compartilhada de forma exclusiva à EXAME, Sam Rockwell detalhou os bastidores da produção e como foi seu trabalho com o diretor do filme, Matthew Vaughn.

Sam Rockwell e Bryce Dallas Howard em ARGYLLE

Veja a entrevista com Sam Rockwell sobre 'Argylle'

Você escolhe seus projetos com cuidado. O que te atraiu em 'Argylle'?

Bem, depois de ver "Kingsman: The Secret Service", procurei Matthew Vaughn e disse: “Sou um fã e adoraria trabalhar com você”. Depois, os anos se passaram até que um dia, enquanto eu estava fazendo um filme com Saoirse Ronan, Matthew ligou para meu agente e mencionou que queria conversar comigo sobre uma ideia baseada em Romancing the Stone. Eu estava tipo, “Ok!” e então ele me pediu para ler o roteiro primeiro. Então, li o roteiro e conversamos virtualmente, e foi isso. Fiquei muito animado com a primeira leitura do roteiro porque era o que ele havia descrito e muito mais.

O seu personagem, Aidan, não é bem um espião convencional

Sim, Aidan é um personagem interessante. Ele é um amálgama de muitos anti-heróis que assisti ao longo dos anos, interpretados por Harrison Ford, Bill Murray, Jack Nicholson, Richard Pryor e Walter Matthau, entre outros. A maneira como ele se encaixa na trama é muito divertida no filme. E ele é uma espécie de Romeu reprimido ou um Romeu se passando por Mercutio. Aidan tem um coração terno, mas finge ser um canalha. Então, ele parece um pouco cínico e obstinado, mas ainda assim é sincero. Existem muitas camadas nele à medida que avançamos no filme.

Como você lidou com as cenas de ação?

Bem, tínhamos uma equipe de dublês incrível. Quero dizer, meu dublê, Greg, é um ginasta de nível olímpico de 24 anos, e algumas das coisas que ele fez — como as quedas e as rebatidas — foram intensas. Lembro que tive que fazer esse sapateado que nossos incríveis coreógrafos, Ash e Jenny, prepararam.

Henry e eu trabalhamos tanto nisso que não conseguíamos mover o quadril. Depois disso, tivemos dificuldade para sair do carro e eu disse ao Henry: "Você está tenso, certo?". ao que ele respondeu: “Sim, não consigo me mover”. Minhas panturrilhas também estavam doendo, então fui até nosso coordenador de dublês, Roy Taylor, e nosso diretor de segunda unidade, Damien Walters, e disse: "Vocês ficam ansiosos com acrobacias e outras coisas?" e eles responderam: "Claro que ficamos ansiosos!". Então, perguntei a eles: "Bem, sobre o quê?" e Roy respondeu: “Uma vez me afoguei em Game of Thrones”. Eu fiquei tipo, “O que você quer dizer com você se afogou?”, ele explicou: “Sim, eu me afoguei. Eu estava inconsciente.

Aparentemente, ele ficou morto por três minutos ou algo assim, e Damien me disse que teve dor de cabeça por quatro meses depois de bater a cabeça em Skyfall, porque teve uma coisa chamada tremor cerebral. Decidi não reclamar mais das minhas panturrilhas machucadas, porque esses homens e mulheres são extremamente durões.

E como vocês filmaram as sequências de luta?

Eu pratiquei um pouco de boxe e dança e trabalhei duro nessas cenas. Você acha que pode lutar e dançar, e aí você chega lá e vê essas pessoas se movimentando e percebe que elas estão em outro nível, mas todo mundo foi muito paciente comigo. Eu me considero bastante ágil para a minha idade, mas não há comparação. Ficava observando com muito cuidado e aprendia muito com os dublês.

Este estilo de luta é muito intenso e não necessariamente realista, mas é bonito de se ver e divertido, com uma vibração do tipo Jackie Chan. Foi tudo planejado de antemão, então, só tivemos que aprender. Mas, novamente, a equipe de dublês fez a maior parte – eles são os verdadeiros heróis aqui.

Sam Rockwell como Aiden e Bryce Dallas Howard como Elly Conway em ARGYLLE

Como foi trabalhar com a Bryce Dallas Howard?

Ninguém trabalha mais do que a Bryce Dallas Howard. Ela acertou esse papel e realmente era a pessoa perfeita para interpretar Elly Conway. Quero dizer, de certa forma, ela é Elly. Bryce tem um código moral muito forte sobre as coisas e acho que a personagem dela também é assim.

Nós dois fizemos treinamento em teatro, nos entendemos nas atuações, e ambos fazemos filmes há muito tempo também. Trabalhei com o pai dela em Frost/Nixon, sabe como é, nós falamos uma linguagem semelhante. Você tem que encontrar uma maneira de ter um vocabulário com as pessoas. Em 'Argylle' tivemos que cuidar um do outro, porque foi uma filmagem longa e muito cansativa. Procuramos não nos machucar durante as lutas, evitar pegar covid e tentar dormir o suficiente. Acho que cuidamos um do outro muito bem. No geral, foi ótimo trabalhar com ela.

Além disso, você estava cercado por um elenco de apoio bem interessante

Sim, tivemos muita sorte. Quero dizer, tivemos Catherine O’Hara, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson e Henry Cavill. Olha, eu acho que as as pessoas percebam o quão engraçado Henry é, talvez seja porque ele é tão bonitão. E Bryan também é muito engraçado! Ele atuou fora das câmeras com o gato de Elly atacando sua virilha e isso foi hilário.

E como foi a experiência de ser dirigido por um cineasta como Matthew Vaughn?

No começo achei estranho como ele gosta de falar sobre a cena na frente de todo mundo, porque eu sou um pouco tímido. Mas aí comecei a entendê-lo melhor e passamos a nos conhecer bem. Conseguimos nos conectar por causa do nosso amor por filmes, somos dois nerds cinéfilos – foi assim que nos conectamos no set. Ele dizia: “Mais Bill Murray ou mais Jack Nicholson ou mais isso e aquilo”, o que não é uma maneira ruim de se comunicar com um diretor. É uma abreviatura usando referências de filmes.

Você mencionou que já era fã do trabalho dele antes de entrar para o elenco de 'Argylle'

Sim, "Kingsman: O Serviço Secreto" me surpreendeu completamente. Quando eu vi, pensei: “Oh, esse é um filme de James Bond censurado e com senso de humor!”. Adorei o que Matthew fez nele, pois também foi uma espécie de homenagem a My Fair Lady, Cinderela e Educating Rita. Aí, eu vi "Layer Cake" e "Kick-Ass" e achei incríveis! O que você percebe desses três filmes é que Matthew Vaughn gosta de humor ácido e violência, e não se importa em ofender as pessoas. Mas ele se preocupa com seus atores, o que é evidente, porque ele teve atores muito bons em seus filmes.

Ele é muito inteligente em relação ao elenco. Colin Firth em 'Kingsman' é um ótimo exemplo disso porque reinventa o espião, e o mesmo pode ser dito de Taron Egerton. Isso é um elenco de rock and roll – que é o que faz de Matthew um diretor tão empolgante, precisamente porque ele está disposto a arriscar e sair um pouco da caixa. Provavelmente é por isso que estou aqui.

Onde assistir 'Argylle: O Superespião'?

O filme está em cartaz em todos os cinemas brasileiros desde o dia 2 de fevereiro.

Quem está no elenco de 'Argylle'?

Fazem parte do elenco Henry Cavill (série The Witcher); John Cena (Velozes e Furiosos 10); a vencedora do Oscar, Ariana DeBose (Amor, Sublime Amor); a superestrela pop vencedora do Grammy, Dua Lipa (Barbie); Bryan Cranston (série Breaking Bad), vencedor do Emmy e indicado ao Oscar; a vencedora do Emmy, ícone da comédia, Catherine O'Hara (série Schitt's Creek); Sofia Boutella (Kingsman: Serviço Secreto); e o lendário Samuel L. Jackson. Alfie é interpretado por Chip, o gato da vida real da supermodelo Claudia Vaughn (nascida Schiffer).

A direção é de Matthew Vaughn, com roteiro de Jason Fuchs (Rastros do Além), também produtor do filme. Ao lado de Vaughn e Fuchs, assinam a produção Adam Bohling e David Reid (franquia Kingsman). Os produtores executivos são Adam Fishbach, Zygi Kamasa, Carlos Peres e Claudia Vaughn.