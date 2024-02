Apuração carnaval SP: horário e onde assistir ao vivo

Nesta terça-feira, 13, o Carnaval de São Paulo conhecerá a grande campeã dos Desfiles das Escolas de Samba, ocorridas na sexta-feira e sábado. A apuração será no Sambódromo do Anhembi e a TV Globo transmite a partir das 16h no horário de Brasília.

Este ano, a grande novidade A grande novidade é que Eloise Matos será a nova voz da apuração das notas do Carnaval de São Paulo. Em janeiro, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo anunciou que ela seria subistituiria Antônio Pereira da Silva, conhecido como Mestre Zulu.

Ao todo nove quesitos serão avaliados: Evolução, Comissão de Frente, Fantasia, Enredo, Samba-Enredo, Bateria, Alegoria, Mestre-sala e porta-bandeira e Harmonia. São 45 jurados ao todo, divididos em cinco para cada categoria.

Todas as escolas começam o desfile com 10 pontos e vão perdendo décimos caso não cumpram os critérios.

Onde assistir a apuração do Carnaval 2024 SP?

A apuração será transmitida pela TV Globo a partir das 16h (horário de Brasília). Você também pode acompanhar pelo Globoplay, através do aplicativo no celular ou pela página do próprio streaming.

Quais escolas de samba concorrem no Carnaval 2024 de SP?