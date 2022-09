Apresentadora que sofreu derrame ao vivo fala para não ignorar os sinais; veja vídeo

"Fique atento aos sinais, não os ignore", diz a apresentadora Julie Chin, âncora de um telejornal da emissora NBC KJRH em Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, após sofrer um derrame ao vivo. O caso ganhou repercussão internacional e transformou a jornalista, acostumada a contar histórias de outras pessoas, na protagonista da notícia.

Em entrevista à emissora onde trabalha, Julie Chin disse que o dia tinha começado normalmente, sem nenhum sintoma aparente. Durante a transmissão do telejornal é que tudo começou a mudar, primeiro com uma perda parcial da visão.

"Eu achei que a minha lente de contato não estava no meu olho. Durante os comerciais, eu arrumei a lente de contato, mas ainda continuou estranho. Pensei que conseguiria", contou. Além de problemas na visão, o braço e a mão ficaram dormentes. Julie ainda tentou escrever uma mensagem para o marido, mas as letras e palavras não saíram com sentido.

A jornalista continuou ao vivo, tentando entender o que estava acontecendo, até que ela não conseguiu mais ler o que estava escrito no teleprompter. Percebendo que não seria possível continuar, ela disse ao vivo que não estava se sentindo bem, e chamou a colega para mostrar a previsão do tempo aos espectadores.

A equipe da emissora pediu uma ambulância e ela foi levada ao hospital. Ao ser atendida, os médicos descobriram que Julie Chin teve um princípio de derrame. De acordo com a apresentadora, a equipe médica ainda não sabe o motivo do derrame e nem se ele acontecerá de novo.

Por enquanto, ela já está em casa e deve voltar ao trabalho em alguns dias. Julie ainda finaliza com uma mensagem: "se você precisa de ajuda, então peça. Eu deveria ter feito isso mais cedo".

Veja o momento em que ela teve o derrame ao vivo

