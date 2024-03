Apresentador deixa herança de R$ 800 mil para seus cães - cada um levará R$ 160 mil

O apresentador britânico Paul O'Grady, conhecido por seu alter ego drag Lily Savage, distribuiu sua fortuna de 15,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 98 milhões, na cotação atual) entre instituições de caridade e seus cinco cachorros. O'Grady faleceu em março de 2023, mas apenas agora seu testamento foi revelado.

Das 15,5 milhões de libras, o britânico destinou 775 mil (cerca de R$ 4 milhões) para organizações de caridade britânicas voltadas para o bem-estar animal, como a Battersea Dogs Home. Além disso, reservou 125 mil libras (aproximadamente R$ 800 mil) especificamente para o cuidado de seus cinco cães - Nancy, Arfur, Conchita, Eddie e Sausage - com instruções detalhadas por escrito.

O'Grady também fez doações de 50 mil libras (cerca de R$ 317 mil) para organizações dedicadas à proteção de elefantes e orangotangos, e mais de 50 mil libras para o Exército da Salvação, uma instituição pela qual ele tinha grande estima.

Em seu testamento, ele estipulou que a herança destinada aos seus cachorros deveria ser dividida igualmente entre eles, totalizando 25 mil libras para cada animal.

Quanto ao restante de sua fortuna, será distribuído entre seu viúvo, filha, irmã e neta, de acordo com as disposições do testamento.