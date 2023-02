Aposta no Carnaval? Como empresas de apostas esportivas querem usar a festa para sair da bolha

Ao contrário do que acontecia antes da pandemia, as empresas de apostas esportivas passaram a mirar seus investimentos para os mais diferentes tipos de Carnaval espalhados pelo país em 2023, sejam eles nos desfiles, blocos ou espaços corporativos.

Um desses exemplos é a plataforma Esportes da Sorte, que vai investir pesado ao patrocinar mais de 80 eventos em quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Recife, com a temática 'Se Joga', que será usada nas redes sociais e anúncios.

"O Carnaval está enraizado na cultura brasileira, sempre muito presente nos desfiles, e que ganhou força e uma representatividade enorme com o crescimento dos blocos pelas principais capitais. Estamos falando de movimentos muito bem organizados, com blocos, camarotes e espaços voltados para esse tipo de entretenimento, e entendemos que o investimento neste segmento é muito importante para a nossa marca", afirma Ícaro Quinteiro, CMO do Esportes da Sorte.

No Nordeste, por exemplo, a empresa estará nos dois maiores eventos da região: além de blocos no circuito de Barra Ondina no Carnaval de Salvador, será patrocinadora máster de um dos principais carnavais do Brasil, o Galo da Madrugada, em Recife, com a exposição total do evento e ativação da marca.

Já no Rio de Janeiro, a parceria contempla parcerias como o Caldeirão da Verde e Rosa, de Felipe Ret, o Bloco Primeiro Amor, do grupo Clareou, o tradicional Cordão do Bola Preta, realizado no centro carioca, o Camarote do King, na Marquês de Sapucaí, o Carnaval das Artes, na Marina da Glória, e o Carnaval das Artes, na Marina da Glória.

Considerada atualmente uma das maiores concentrações de rua do país, São Paulo também terá o patrocínio da casa Esportes da Sorte durante o pré e o feriado de Carnaval. Entre eles, terão ativação os blocos Casa Comigo e do Eugênio, em Pinheiros, o Me Faz Feliz, do grupo Jeito Moleque, o Bem Sertanejo, de Michel Teló, o Solteiro não Trai, de Gustavo Mioto, o Praieiro, do cantor Jammil, o Se Te Pego, do grupo é o Tchan, e o bloco do grupo Molejo.

Já em Belo Horizonte, alguns blocos escolhidos pela empresa estarão espalhadas por toda a capital, entre eles, o Chama o Síndico, que deve receber um público estimado de até 200 mil pessoas, assim como Arrastão do Hott, no entorno do Mineirão. Para as datas de carnaval, o Esportes da Sorte estará presente no Bloco Então Brilha, que deve receber até 400 mil pessoas, o Desfiles Baianeiros e as Baiana Ozadas, este detentor do recorde de público com 500 mil pessoas.

Ex-patrocinadora do Corinthians e atualmente parceira de duas das maiores confederações do país, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), e o CBB (Confederação Brasileira de Basquete), o galera.bet também fechou com dois espaços importantes: o Camarote Bar Brahma (CBB) localizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e o Carnaval de Salvador, na Bahia.

"É a primeira vez que estamos sendo parceiros de dois dos principais carnavais do país, e estar inserido num dos eventos mais populares do mundo vão ao encontro à nossa estratégia de continuar expandindo em um segmento que vai além do esporte, e em evidente crescimento, que é o entretenimento", afirma Marcos Sabía, CEO do galera.bet.

O contrato foi fechado com a empresa Diverti, produtora desses espaços. Além disso, também terá parceria no tradicional Bloco Unidos do Bar Brahma do Carnaval da Sabrina, que fica localizado no centro da capital paulista.

Além das duas empresas citadas acima, algumas outras também vão patrocinar alguns eventos neste ano. A Pixbet, por exemplo, estará no

Camarote Nº 1, na Sapucaí, Rio de Janeiro, e no Camarote Salvador. Já a Betnacional vai ser parceira do Carnaval na Cidade, em São Paulo, e no Carvalheira na Ladeira, em Olinda. Já no Camarote Mar, na Sapucaí, o patrocínio máster será da casa Seibet.

“Acreditamos que esse ano será o maior Carnaval de todos os tempos. A expectativa é muito grande e estamos felizes em contar com parceiros que nos impulsionam a escrever mais essa história”, acrescenta Caire Aoas, sócio da Diverti.