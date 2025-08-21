Aposentado desde 2017, Daniel Day-Lewis retorna ao cinema em filme do próprio filho; veja trailer

Oito anos após anunciar a aposentadoria do cinema, Daniel Day-Lewis, o maior vencedor do Oscar na categoria de Melhor Ator, retorna às telas com um filme dirigido pelo próprio filho, Ronan Day-Lewis.

Nesta quinta-feira, 21, o trailer do longa “Anemone” foi divulgado. A trama explora relações familiares marcadas por legados políticos e traumas pessoais.

O roteiro foi coescrito por Day-Lewis e seu filho, e produção da Focus Features com estreia prevista para outubro nos cinemas, após passar pelo New York Film Festival.

Confira o trailer

O anúncio de aposentadoria que chocou Hollywood

Em 2017, o ator surpreendeu Hollywood ao declarar o que seria a sua saída definitiva do cinema, logo após o lançamento de Trama Fantasma, dirigido por Paul Thomas Anderson, que concedeu a Day-Lewis seu terceiro e último Oscar como Melhor Ator.

Em entrevista à revista W na época, ele explicou que a decisão foi movida por um impulso que se tornou incontrolável:

“Não queria ser absorvido por outro projeto”, disse. “Toda a minha vida, falei sobre como deveria parar de atuar, e não sei por que foi diferente desta vez, mas o impulso de parar se enraizou em mim e isso se tornou uma compulsão. Era algo que eu tinha que fazer”.

O ator revelou que não assistiu ao filme e não tinha planos de fazê-lo. “Eu e o Paul [Thomas Anderson] rimos muito antes de fazermos o filme. E então paramos de rir porque ficamos sobrecarregados por uma sensação de tristeza. Isso nos pegou de surpresa”, afirmou.

Um ano depois, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, ele reforçou que a decisão estava ligada também à vida pessoal. “Tenho filhos que precisam de mim e isso já vai ser o bastante”, confessou.

Em 2024, o diretor Jim Sheridan, que trabalhou com o ator três filmes, revelou que Day-Lewis afirmava que tinha definitivamente encerrado sua carreira no cinema. Sheridan também comentou a insatisfação do ator com a indústria: “Ele é como todo mundo. Ele abre os serviços de streaming e há 7 mil opções, nenhuma delas é boa”, afirmou.

Ator mais premiado do Oscar

Day-Lewis se consolidou como um dos maiores atores da história do cinema. Ele é o único a conquistar três Oscars de Melhor Ator, por Meu Pé Esquerdo (1989), Sangue Negro (2007) e Lincoln (2012).

Ao longo da carreira, acumulou 139 prêmios em 212 indicações, sendo considerado um mestre do método de atuação. Seus processos para entrar nos personagens eram extremos, como viver meses em cadeira de rodas durante Meu Pé Esquerdo, passar dois anos isolado na Irlanda para compor Daniel Plainview em Sangue Negro, e exigir que toda a equipe o chamasse de “Sr. Presidente” durante as filmagens de Lincoln.

Em Gangues de Nova York (2002), do premiado Martin Scorsese, ele aprendeu técnicas de açougue e chegou a contrair pneumonia após usar roupas autênticas do século XIX em pleno inverno. Já em Trama Fantasma (2017), o ator mergulhou no mundo da alta-costura, chegando a recriar sozinho um vestido da Balenciaga.

A dedicação à profissão lhe rendeu reconhecimento oficial: em 2014, o anglo-irlandês foi nomeado Cavaleiro pela Rainha Elizabeth II por seus serviços ao cinema.

O próprio Scorsese tentou tirar o ator da aposentadoria

Em janeiro de 2024, Day-Lewis fez uma rara aparição no National Board of Review Awards para entregar o prêmio de Melhor Diretor a Scorsese por Assassinos da Lua das Flores.

“Ele iluminou a vasta e bela paisagem do que é possível no cinema. Ele me esclareceu o que é que se deve pedir a si mesmo para trabalhar com fé”, declarou Day-Lewis durante a homenagem.

Martin Scorsese e Daniel Day Lewis durante o National Board Of Review 2024, em 11 de janeiro de 2024. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for National Board of Review)

No palco, Scorsese surpreendeu ao convidá-lo publicamente para voltar ao cinema:

“Talvez haja tempo para mais um. Talvez!”, disse, arrancando aplausos da plateia. Day-Lewis sorriu, mas não respondeu. Curiosamente, enquanto o convite de Scorsese repercutia, Day-Lewis já estava em segredo trabalhando no set de Anemone, dirigido por seu filho.

Retorno inesperado alegrou os fãs

O retorno que muitos acreditavam improvável movimentou rapidamente o mundo do cinema. Fãs e críticos celebraram a notícia e a consideraram um dos acontecimentos mais marcantes da indústria em 2025.

Cara, tô quase chorando sabendo que vai ter um filme novo com o Daniel Day Lewis. Depois de 8 anos o queridão voltou!! — Ettore 🦈 (@EttoreFalconeS) August 21, 2025

Mesmo sem responder ao convite de Scorsese e mantendo a discrição sobre futuros projetos, o ator mostrou que apenas um motivo pessoal — filmar com o próprio filho — foi capaz de convencê-lo a sair da aposentadoria.