Após transplante, Faustão é extubado e respira sem ajuda de aparelhos

Fausto Silva, de 73 anos, foi extubado na última terça-feira, 29, dois dias depois de ser submetido a um transplante de coração, em São Paulo.

De acordo com um boletim médico do Hospital Albert Einstein, o apresentador já está respirando sem o auxílio de aparelhos.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Faustão está consciente, apresenta boas funções do novo coração e consegue conversar normalmente com familiares e médicos. Mesmo assim, ele segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Fragilidade

Faustão foi internado em 8 de agosto para tratar de insuficiência cardíaca, segundo um comunicado emitido por sua esposa, Luciana Cardoso. No entanto, a equipe do apresentador comunicou mais tarde que o quadro de saúde era bastante grave e que ele entraria na fila de transplante de coração.

No último domingo, 27, Fausto Silva recebeu o novo coração. O órgão era de um homem de 35 anos e foi levado até a capital paulista de helicóptero.

Em nota, a Secretaria de Saúde de São Paulo explicou que a partir do momento em que houve a disponibilidade do coração, o sistema selecionou doze pacientes que atendiam aos requisitos para o transplante. Dessas pessoas, quatro tinham prioridade.

No caso do apresentador, ele foi colocado em posição de prioridade em razão da urgência de seu grave estado de saúde. Na fila, Faustão foi colocado no segundo lugar, mas recebeu o coração depois que a equipe médica do paciente que estava em primeiro na lista de prioritários recusou o órgão.