Após sucesso de 'Saltburn', dono de mansão usada no filme sofre com onda de invasões

O sucesso do filme "Saltburn" trouxe preocupações inesperadas para o proprietário da mansão, no interior da Inglaterra, onde grande parte da trama se desenrola.

Charles Stopford Sackville, atual dono da Drayton House, uma construção com 700 anos localizada em Northamptonshire, revelou ao jornal britânico 'Daily Mail' que não estava preparado para a intensa repercussão gerada pelo filme da diretora Emerald Fennell.

Na entrevista, o proprietário contou que teve que instruir sua equipe de funcionários a patrulhar os arredores para evitar a entrada de intrusos tentando capturar fotos e vídeos da mansão.

"Nunca imaginei tanta curiosidade. É bem estranho", ele comentou. "Não fico exatamente lisonjeado. Como você se sentiria se as pessoas estivessem tirando fotos do lado de fora da sua casa? Preferiria que o interesse diminuísse, mas não tenho controle sobre isso."

Herança de família

A propriedade onde o filme 'Saltburn' foi filmado data de 1066

Construída em 1328, a residência não está aberta ao público. Localizada próxima à vila de Lowick, a casa particular com 127 cômodos está sob posse da família Sackville desde o século XVIII. Apesar de haver um caminho público pela propriedade, Sackville afirmou que "mais de 50" intrusos foram flagrados saindo desse trajeto por membros da equipe que patrulham a área.

No ano passado, a revista "Vanity Fair" relatou que ninguém envolvido na produção de Saltburn tinha permissão para divulgar o nome ou a localização da propriedade devido a um contrato, mas a revista "Tatler" identificou a propriedade como Drayton House apenas com base no trailer, antes da estreia do filme no festival de cinema Telluride.

"A maioria das pessoas se comporta bem, mas algumas são um tanto curiosas, digamos assim", declarou o proprietário.

Stopford Sackville é amigo dos pais de Emerald Fennell. A diretora de 38 anos já havia expressado seu desejo de utilizar uma propriedade nunca antes vista nas telas. O proprietário revelou ainda que a taxa recebida para permitir as filmagens "influenciou 100%" sua decisão: "Essas propriedades não se mantêm sozinhas."

Alguns usuários do TikTok se filmaram dançando na frente da casa ao som de "Murder on the Dancefloor", hit de Sophie Ellis-Bextor, usado na cena final do filme em que Barry Keoghan dança nu pelos jardins da mansão. Rhian Williams, uma usuária do TikTok que compartilhou instruções para o caminho em dois vídeos visualizados mais de 5,6 milhões de vezes, disse à BBC que não tinha previsto o alcance que teriam.

LEIA TAMBÉM: