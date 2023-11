Após sucesso, "Barbie" terá continuação? Margot Robbie fala se novo live action vai sair do papel

Após o grande sucesso de "Barbie", muitos fãs da boneca mais famosa do mundo expressaram o desejo por uma continuação do live action.

Em uma entrevista à AP Entertainment, a protagonista Margot Robbie falou sobre a possibilidade de uma sequência para o filme dirigido por Greta Gerwig.

De acordo com a atriz australiana, "Barbie" representou um grande sucesso de críticas e bilheterias para a Warner Bros Pictures e encantou muitas pessoas ao redor do mundo, não apenas aquelas que cresceram com uma boneca Barbie. No entanto, o êxito da produção não significa que há necessidade de uma continuação.

"Acredito que conseguimos explorar tudo o que desejávamos neste live-action. Não planejamos o filme para ser uma série de filmes ou algo parecido. A diretora Greta [Gerwig] realmente investiu tudo o que podia neste filme, então é desafiador imaginar o que poderia acontecer em uma sequência", declarou.

Sem dúvida, Barbie foi um dos papeis marcantes da carreira de Margor Robbie - também conhecida pelos filmes "Esquadrão Suicida", "O Lobo de Wall Street" e "Eu, Tonya".

Ela também falou sobre uma das principais lições aprendidas pelo elenco - que inclui Ryan Gosling e Simu Liu - após participar de um dos filmes mais assistidos do ano. "Diria que uma das maiores lições que podemos tirar de 'Barbie' é que filmes originais podem alcançar um grande sucesso. Não é obrigatório criar uma sequência ou refazer. O filme pode ser completamente original", acrescentou.

Onde assistir online ao filme "Barbie"?

O live-action "Barbie" já está disponível para aluguel pelo Amazon Prime Vídeo. Por outro lado, o filme também é aguardado pelos fãs na HBO Max e deve entrar no catálogo da plataforma em dezembro.