Após ganhar R$ 180 na loteria, homem usa dinheiro em nova aposta e leva R$ 18 milhões

Um morador de Radcliff, Kentucky, nos EUA, transformou um prêmio inicial de US$ 30 (cerca de R$ 180, na cotação atual), ganho em uma raspadinha, em uma vitória milionária. Com um novo bilhete do jogo Break Fort Knox, o homem faturou surpreendentes US$ 3 milhões (mais de R$ 18 milhões).

O prêmio foi confirmado no dia 1º de dezembro, quando o sortudo raspou o bilhete no mercado onde o adquiriu. "Comecei a raspar o valor, vi o símbolo do dólar e o número três, e quase desmaiei", contou, à emissora, contou à emissora WLKY.

A validação pelo aplicativo oficial da loteria reforçou a notícia: "Parabéns, você ganhou US$ 3.000.000."

Decidido a receber o valor em uma única parcela, o vencedor garantiu US$ 2,244 milhões, resultando em cerca de US$ 1,6 milhão líquidos (quase R$ 10 milhões) após impostos. Entre os planos, ele pretende quitar dívidas, viajar e investir. “Sempre disse aos amigos e familiares que não importa se, mas quando [eu ganharia]”, declarou o homem. “Pensei em tentar. [Mas] nunca imaginei que isso aconteceria!”.

O mercado onde o bilhete foi comprado também lucrou, recebendo um bônus de US$ 22.440 (cerca de R$ 139 mil).

Como o jogo funciona?

O jogo Break Fort Knox oferece prêmios que podem chegar a US$ 3 milhões, pagos em 20 parcelas anuais de US$ 150 mil ou em uma quantia única reduzida.

O vencedor optou pelo pagamento único, recebendo US$ 2,244 milhões. Após a dedução de impostos, ele embolsou aproximadamente US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 10 milhões).

Além disso, o mercado responsável pela venda do bilhete premiado foi recompensado com um bônus de US$ 22.440 (aproximadamente R$ 139 mil).

Apesar da raridade do prêmio principal – com apenas uma oportunidade restante até 15 de dezembro – o jogo já registrou outros ganhadores em 2024. Em abril, uma professora de Indiana conquistou US$ 100 mil (cerca de R$ 621 mil) no mesmo jogo.