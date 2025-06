Após diagnóstico de câncer, show de Jessie J no The Town 2025 ainda será realizado?

A cantora Jessie J, de 37 anos, anunciou aos seus seguidores nesta quarta-feira, 4, que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial.

"Refleti bastante sobre compartilhar isso, mas sempre fui muito transparente com minha vida", iniciou em vídeo postado nas redes sociais. "Fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial, mas preciso dizer que qualquer tipo de câncer é devastador. Estou firme e forte. Já passei por uma série de exames e, apesar de não falar muito sobre o assunto, estou muito ocupada com o trabalho. Ainda estou processando tudo isso", explicou.

A cantora de "Price Tag" ressaltou que a decisão de tornar público o diagnóstico também visa receber apoio, além de oferecer apoio àqueles que enfrentam a mesma situação.

"Quero que saibam que isso não foi algo planejado, mas, por coincidência, eu já tinha escrito uma música chamada 'Living My Best Life'. É um jeito dramático de ter que passar por uma mudança nos seios", comentou com bom humor.

Como fica o show da cantora no The Town 2025?

Jessie J confirmou que, apesar do diagnóstico, irá se apresentar no Capital's Summertime Ball, no Reino Unido, no próximo dia 15 de junho. Após esse show, Jessie J passará por uma cirurgia para o tratamento do câncer e começará sua recuperação. "Vou dar uma sumida por um tempo, mas voltarei mais forte e com mais músicas", garantiu.

A cantora também tem show agendado no Brasil para setembro, no festival The Town, em São Paulo. Em um comunicado à imprensa, os organizadores do The Town afirmaram que Jessie J mantém a agenda no Brasil: "A organização do evento está em contato com a equipe da artista, que confirma a presença da Jessie J no dia 13 de setembro no Palco Skyline. O The Town deseja saúde e todo sucesso no tratamento da cantora", informaram.

Esta não é a primeira vez que a cantora enfrenta problemas de saúde. Aos 8 anos, foi diagnosticada com um problema cardíaco. Aos 18, sofreu um pequeno derrame e, em 2020, perdeu temporariamente a audição devido a outro problema. Em 2021, sofreu um aborto espontâneo, mas dois anos depois engravidou novamente e deu à luz Sky Safir Conish Colman.