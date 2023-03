Após dançar Lovezinho, Nelly Furtado cobra direitos autorais da música; ouça e compare

A cantora Nelly Furtado viralizar após dançar o hit brasileiro "Lovezinho", que usa a melodia do refrão de sua música "Say it right" sem crédito. Agora, a Sony, gravadora que cuida da carreira da canadense, entrou em contato com os brasileiros para pedir os direitos autorais.

Lançada em 2022 pela cantora Treyce, a música virou um hit do Carnaval deste ano após um vídeo viral do dancarino e influencer Xurrasco. Em entrevista ao portal G1, WK, compositor principal da música, revelou que o contato aconteceu nos últimos dias de fevereiro e que está aberto a ceder uma parte da composição aos autores de "Say it right" (Nelly Furtado e os produtores norte-americanos Timbaland e Danja).

Segundo a Sony, o pedido para um acordo partiu da própria Nelly Furtado. O compositor brasileiro disse que considera que a fatia da música para a cantora seria de 20%, mas as negociações ainda estão em curso.

Ouça Lovezinho e Say it right e compare

Outros casos de plágio

Esse não é o primeiro caso que um sucesso brasileiro entra no radar de cantores estrangeiros. A música Coração Cachorro, hit da dupla Ávine Vinny e Matheus Fernandes, foi acusada de plágio pelo cantor britânico James Blunt. A canção tinha a melodia e mesmo "uivo" no refrão da música "Same mistake". Após um acordo amigável, os brasileiros cederam 20% da obra para James Blunt.

Um caso envolvendo a cantora Adele também teve grande repercussão. acusada de ter plagiado a música 'Mulheres', composta pelo brasileiro Toninho Garaes e interpretada por Martinho da Vila. De acordo com o artista, Adele plagiou a faixa em 'Million Years Ago', do álbum '25'.