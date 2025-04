Após 20 anos fechado, Cine Ipiranga reabre para mostra gratuita; veja como conseguir ingressos

No coração de São Paulo, o antigo espaço do Cine Ipiranga permanece em ruínas, à espera de um nova oportunidade para reabertura. Antes da pandemia de covid-19, foi divulgado um projeto de transformação do estabelecimento em um centro de cinema e cultura pop, no entanto, a iniciativa não saiu do papel.

Agora, o cinema ganhará um novo propósito. Neste sábado, 12 de abril, o Cine Ipiranga vai abrir as porta novamente, com uma mostra organizada pela MyMama Entertainment, que pretende dar vida ao espaço por 24 horas.

Com foco no tema da “angústia”, os filmes selecionados abordam diferentes questões sociais — da violência contra a mulher até os conflitos socioambientais na região amazônica. As produções são resultados do trabalho conjunto entre o ateliê Angústia, a MyMama e outras produtoras parceiras.

Confira a programação

A programação começa às 15h com “As 7 Mortes de Pedro”, o único dos seis curtas já exibido anteriormente, em um festival de São Paulo. Lançado em 2012, ele retrata a visão de um garoto que acredita haver apenas sete formas possíveis de morrer.

Em seguida, serão exibidos “Brasil Impossível”, que fala sobre a polarização do país, e “Meu Coração Já Não Aguenta Mais”, que trata dos sonhos afetados por um futuro distorcido — este último teve estreia no Festival do Rio. O dia continua com “Cativeiro”, uma obra que reflete sobre os cárceres criados por cada um em sua própria vida.

Todas as obras têm direção de Fabrício Brambatti, também conhecido como Urso Morto, que atua como diretor de cena na MyMama e é o criador do ateliê Angústia.

Além das exibições, a mostra oferece uma programação complementar que convida o público a refletir e interagir. Estão previstos bate-papos com especialistas como a psicanalista Vera Iaconelli, Maria Beatriz Nogueira (representante do ACNUR), Palomaris, Auá Mendes e o próprio Urso Morto.

O evento também contará com uma série de experiências imersivas: exposições fotográficas, instalações artísticas, performances ao vivo e rodas de conversa. Os temas vão além do cinema e abrangem áreas como arte contemporânea, saúde mental, política e questões indígenas.

Como conseguir ingressos de graça?

A entrada é gratuita. Para assistir às sessões de cinema, o público pode reservar os ingressos sem custo pelo Sympla ou retirá-los diretamente no Cine Ipiranga no sábado.

Mesmo com a lotação quase completa no site, a organização garante que ainda haverá entradas disponíveis no local no dia do evento. Já as exposições, performances e demais atividades são de livre acesso, sem necessidade de inscrição prévia.

Como chegar?

O Cine Ipiranga está localizado na Avenida Ipiranga, 786, no Centro Histórico de São Paulo. O espaço está próximo das estações República e Luz.