Aos 55 anos, atriz Claudia Raia anuncia que está grávida do terceiro filho

A atriz Claudia Raia, de 55 anos, anunciou nesta segunda-feira, 19, em uma publicação no seu Instagram que está grávida. Este será o terceiro filho dela e o primeiro do seu casamento com o ator Jarbas Homem de Melo, de 53 anos. Raia é mãe de Edson Celulari e Sophia Raia, fruto do casamento com o ator Edson Celulari, de 64 anos.

O casal gravou um vídeo sapateando e no final revela o novo membro da família. "Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e Jarbas estamos grávidos! A família vai aumentar!", escreveu a atriz na publicação patrocinada pela marca de teste de grávidez Clear Blue.

Nos comentários da publicação, amigos e famosos deixaram mensagens de felicitações para Claudia Raia e Jarbas de Mello.

Nos stories, Raia deu detalhes de como descobriu a gravidez. "Quero contar o babado todo. Quando a médica me pediu o beta (exame de sangue que detecta a gravidez), eu achei que ela estava louca. Aos 55 anos! Suas taxas estão estranhas, disse ela. Fiz um teste de farmácia, pois não ia aguentar esperar o resultado do exame de sangue, e descobri que estava grávida com mais de três semanas! Falei com Deus: 'quer me enlouquecer?' Existe uma chance de engravidar de 99,9 e estou com 55 anos. Precisava dividir isso com vocês.", explicou.

Em comunicado, a assessoria de imprensa da atriz disse que o casal está muito feliz com a novidade e agradece o "carinho tanto dos fãs quanto da imprensa!".

A atriz já havia dito sobre a sua vontade de ser mãe novamente em uma participação no programa "É de Casa", da TV Globo, no ano passado.

