Netflix mais barata? Streaming pode incluir anúncios em nova assinatura

A Netflix está planejando lançar um plano de assinatura mais barato e com exibição de anúncios até o final de 2022. A mudança foi anunciada em comunicado interno da empresa, de acordo com o jornal The New York Times.

A nova assinatura seria lançada entre 2023 e 2024, mas a ideia foi adiantada. Agora, a expectativa é que o plano esteja disponível nos últimos três meses de 2022, entre outubro e dezembro.

A Netflix também teria revelado que ainda planeja acabar com o compartilhamento de senhas entre usuários.

“Sim, é rápido, ambicioso e exigirá algumas compensações”, dizia a nota. “Toda grande empresa de streaming, exceto a Apple, tem ou anunciou um serviço com anúncios. Por uma boa razão, as pessoas querem opções com preços mais baixos.”

Atualmente, o plano mais barato da Netflix custa R$ 25,90 no Brasil e US$ 15,49 nos Estados Unidos.

Ao site Gizmodo, o serviço de streaming afirma que está “explorando um plano com anúncios para quem estiver interessado”, mas não fez comentários sobre o comunicado interno.

LEIA TAMBÉM: Black Eyed Peas: cantor Apl.de.ap é cego? Descoberta viraliza no Twitter