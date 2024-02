Dia Bissexto 2024: como as pessoas que nascem em 29 de fevereiro são registradas?

O dia 29 de fevereiro marca o início do ano bissexto, que é um período com 366 dias oficiais, ao invés dos usuais 365.

Embora pareça estranho, o motivo para esse acréscimo é bastante simples. Na verdade, a Terra leva 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Para compensar esse "tempo extra", insere-se um dia ao calendário a cada 4 anos, justamente 29 de fevereiro.

O fenômeno também significa que as pessoas nascidas nessa data celebram seus aniversários apenas a cada quatro anos. Mas, para quem não está nessa condição atípica fica a seguinte dúvida: quando as pessoas que nascem em 29 de fevereiro são registradas?

Como funciona o registro para quem nasce no ano bissexto?

A data de nascimento é determinada pela Declaração de Nascido Vivo (DNV), conforme a Lei 6.015, de 1973, que regulamenta os registros públicos.

Dessa forma, a certidão de nascimento deve conter o dia, mês, ano, local e horário precisos do nascimento, conforme registrado na DNV. Qualquer alteração, como mudar a data para o dia 28 de fevereiro ou 1º de março, é considerada crime.

Antigamente, a mudança da data de nascimento nesta circunstância era comum, mas desde 2012 uma lei federal determina que os cartórios registrem a data real de nascimento nos documentos do recém-nascido.

Portanto, para quem nasce em 29 de fevereiro, o aniversário ocorre apenas a cada quatro anos. Essa conta deu origem à expressão de que quem nasceu em ano bissexto envelhece de maneira diferente das outras pessoas.

Qual é a probabilidade de uma pessoa nascer em 29 de fevereiro?

Algumas pessoas podem achar estranho chegar ao mundo nesta data, outras podem considerar 'incrível'. No entanto, essa situação acontece raramente. A chance de uma pessoa nascer em 29 de fevereiro é de 1 em 1.461 dias.

Nascimentos no Dia Bissexto

De acordo com dados da Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), o recorde no Brasil de nascimentos registrados no dia 29 de fevereiro aconteceu em 2016: 6.640.

Como se saber quando haverá um ano bissexto?

Para saber quando teremos o próximo ano bissexto, é necessário fazer um cálculo baseado em uma regra bastante simples. Como o fenômeno ocorre a cada 4 anos, os anos bissextos são divisíveis por 4, com resultados inteiros.

No entanto, o cálculo apresenta variáveis quando os anos terminam em "00". Se o ano acabar em "0" e for dividido por 400, ele é considerado um ano bissexto. Mas, se determinado ano acabar em "00" e não for divisível por 400, não pode ser classificado como bissexto, pois o resultado não é um número inteiro.

Isso acontece porque o período de translação da Terra não é precisamente de 365 dias e 6 horas. Na verdade, o planeta leva aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos para completar uma órbita completa ao redor do Sol, resultando em uma diferença de cerca de 11 minutos e 12 segundos em relação aos 365 dias exatos.