Anitta retorna à Marques de Sapucaí como musa do Camarote Nº1

O renomado evento de Carnaval, o Camarote Nº1, anunciou nesta terça-feira, 9, a participação da cantora Anitta como musa da sua 33ª edição.

A expectativa dos organizadores é realizar uma edição histórica em celebração aos seus 34 anos de tradição no Rio de Janeiro.

'Girl From Rio' (título de um de seus maiores sucessos) já teve apresentações memoráveis no espaço localizado no setor 2 da Marquês de Sapucaí. Em 2024, a cantora e empresária retorna como uma das principais atrações do evento, sendo aguardada ansiosamente pelo público.

A escolha de Anitta para ocupar essa posição se deve a iniciativa dos organizadores do evento em homenagear a cultura brasileira, levada pela cantora a patamares internacionais.

“O Carnaval de 2024 terá um gostinho ainda mais especial, pois além de prestigiar a maior festa popular e cultural brasileira, farei isso como musa do N°1. É uma honra ocupar a posição, e não vejo a hora de me jogar no samba”, conta Anitta.

O Camarote Nº1 contará com uma rica programação de artistas, que inclui: Orochi, Xande de Pilares, João Gomes, Nattan, Felipe Amorim, Vintage Culture, L7nnon e Dudu Nobre, responsável por comandar a roda de samba nos três dias de evento.

Quais as datas do Camarote Nº1?

O Camarote Nº1 está marcado para os dias 11, 12 e 17 de fevereiro, no Setor 2 do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Quanto custam os ingressos para o Camarote Nº1?

Os convites individuais para o Camarote já estão disponíveis para compra pelo site da Ticketmaster, com valores a partir de R$ 3.170. Todas as informações e novidades sobre o evento serão disponibilizadas no site e redes oficiais do Nº1 nas próximas semanas.