Anitta e Larissa Manoela são as brasileiras que mais faturam no Instagram; veja valores

Se antes ser blogueira era uma profissão "vazia" e pouco rentável, hoje os influenciadores vêm provando justamente o contrário: é possível fazer uma boa renda pela internet. E quanto mais famoso, maior o retorno financeiro — a ver pelo exemplo de Anitta e Larissa Manoela, as duas brasileiras que estão no top 10 de influenciadores que mais faturam com o Instagram.

Um algoritmo criado pela NetCredit, que mostra que uma possível quantia de dinheiro que retorna do Instagram em publicidades, criou uma lista daqueles que mais faturam ao ano com a plataforma. O top 5 é composto sobretudo por jogadores de futebol, cantores e apresentadores. Logo em seguida aparecem as duas artistas brasileiras, à frente de tantas outras celebridades mundo afora.

Confira o top 10 mundial dos que mais ganham com o Instagram:

1. Cristiano Ronaldo

O astro do PSG encabeça a lista dos que mais fazem dinheiro a rede social. Ao todo, de acordo com a NetCredit, Cristiano Ronaldo faturou cerca de US$ 85,2 milhões só com o Instagram em 2021, o equivalente a R$ 452,7 milhões. O português tem hoje 491 milhões de seguidores.

2. Lionel Messi

O famoso argentino também disputa o pódio entre os jogadores que mais faturam na rede social. São US$ 71,9 milhões, ou R$ 382,8 milhões no ano passado, apenas com publicidades no Instagram. Hoje, ele coleciona 368 milhões de seguidores na rede.

3. Virat Kohli

Ainda que não seja tão popular no Brasil, mundo afora, Virat é um famoso jogador de críquete indiano, que ficou ainda mais famoso pelo conteúdo produzido para a internet. Em 2021, ele gatuurou US$ 36,6 milhões (R$ 194,9 milhões) com o Instagram. Por lá, tem também 219 milhões de seguidores.

4. Elen Degeners

Dona do próprio programa e reconhecida mundialmente pelo sucesso de seus programas, Degeners também participa da lista dos dez mais "ricos" graças ao Instagram. A apresentadora fatura cerca de US$ 33,7 milhões, o que corresponde a R$ 178,9 milhões. Somente na rede social de fotos da Meta, ela possui 126 milhões de seguidores.

5. Beyonce

Queen B também faz parte da lista de superinfluencers do Instagram. A cantora também faturou cerca de US$ 33,7 milhões (R$ 178,9 milhões) com a rede social e, hoje, tem 280 milhões de seguidores por lá.

6. Kevin Hart

Com 126 milhões de seguidores no Instagram, o humorista Kevin Hart aparece em sexto lugar da lista dos mais bem pagos pela rede social da Meta. Em 2021, faturou US$ 26,1 milhões com a plataforma, o equivalente a R$ 138,6 milhões.

7. JiSoo

A sul-coreana JiSoo também aparece na lista das pessoas mais bem pagas do mundo pelo Instagram. Ela faturou um total de US$ 18,8 milhões com a rede social, equivalente a R$ 99,8 milhões e, hoje, possui 65,5 milhões de seguidores.

8. Anitta

A primeira brasileira da lista é Anitta que, nos últimos anos, tem expandido a carreira para fora do Brasil e está cada vez mais próxima de se tornar um fenômeno mundial. A cantora faturou, em 2021, US$ 16 milhões com o Instagram, ou seja, R$ 84,9 milhões. Ela tem também 63,2 milhões de seguidores.

9. Larissa Manoela

Logo atrás de Anitta vem a atriz e cantora Larissa Manoela, um dos talentos famosos desde a infância no Brasil. Com 47,5 milhões de seguidores, Larissa faturou no ano passado um total de US$ 15,1 milhões, equivalente a R$ 80,1 milhões.

10. Dua Lipa

Encerrando a lista de quem faturou milhões com a rede social da Meta está Dua Lipa, cantora que acumula hoje um total de 87,5 milhões de seguidores. Em 2021, ela faturou com o Instagram cerca de US$ 13 milhões, o equivalente a R$ 69 milhões.

LEIA TAMBÉM:

VMA 2022: Anitta é a primeira brasileira indicada em premiação; confira a lista completa

O que é e quais são os sintomas da doença de Larissa Manoela?