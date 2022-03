Anitta chega ao 1º lugar mundial do Spotify com 'Envolver'

A cantora Anitta quebrou mais um recorde nesta sexta-feira, 24, com a sua nova música Envolver. A canção em espanhol alcançou o posto de música mais tocada no Spotify, maior plataforma destinada à música no mundo. Música alcançou mais de 6 milhões de reproduções.

No dia 19 de março, a música entrou para o ranking global “Top 10” do Spotify, sendo a primeira artista brasileira a entrar para essa lista. No dia seguinte, avançou mais duas posições e chegou ao 7º lugar, e ontem, a cantora estava em 2º lugar no mesmo ranking.

“Envolver’, que deve estar presente no novo disco da cantora, a ser lançado ainda este ano, também ganhou as redes sociais. No TikTok, um vídeo de Anitta performando a canção em um show viralizou e se transformou em um “desafio” (algo comum na plataforma) reproduzido por milhares de pessoas e chegando até mesmo a celebridades internacionais, como o cantor Justin Bieber. A música está entre as 10 músicas mais escolhidas pelos usuários nos Estados Unidos no Tik Tok.

O clipe da canção, dirigido pela própria Anitta e produzido por Harold Jimenez, às 9h de hoje, já tinha mais de 73 milhões de visualizações no YouTube.

Nas redes sociais, o clima era de Copa do Mundo e, com muitos memes, fãs da cantora fizeram campanha para que todos reproduzissem a música para que o hit alcançasse o primeiro lugar. Até mesmo marcas, como a Motorola, Samsung e Nubank, pegaram carona no assunto ao longo do dia.