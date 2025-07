Andrea Bocelli anuncia dois concertos em São Paulo em novembro; veja valores

O tenor italiano Andrea Bocelli anunciou duas apresentações inéditas em São Paulo, nos dias 21 e 22 de novembro, para celebrar seus 30 anos de carreira. O espetáculo, que acontecerá na Mercado Livre Arena Pacaembu, promete encantar o público brasileiro com um repertório repleto de clássicos que marcaram sua trajetória e sucessos que continuam a emocionar fãs de diversas gerações.

Bocelli, um dos artistas mais aclamados mundialmente, é conhecido por sua voz única que transita com maestria entre o clássico e o popular. Ao longo de sua carreira, o tenor já foi indicado a seis Grammys, recebeu um Globo de Ouro e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, além de vender mais de 90 milhões de discos e alcançar mais de 16 bilhões de streams.

Valor dos ingressos e como comprar

Os ingressos para as apresentações estão disponíveis, com preços a partir de R$ 395,00 (meia entrada). Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Eventim, com opções que variam de R$ 395 (cadeira bronze com visão parcial) a R$ 3.950 (platinum). Outras categorias incluem arquibancada prata (a partir de R$ 790), cadeira ouro (a partir de R$ 1.750 e R$ 2.450), esmeralda (a partir de R$ 1.750) e diamante (a partir de R$ 2.950).

Além das modalidades de ingresso inteiro e meia-entrada, o site oferece o Ecoticket, uma opção com valor reduzido em que parte da receita é destinada à organização The Nature Conservancy, que apoia iniciativas ambientais, como o plantio de árvores na Amazônia.

A bilheteira oficial estará disponível a partir desta terça-feira, 8 de julho no Estádio Morumbis, na Bilheteira 5, que funciona de terça a sábado das 10h às 17h. É importante destacar que a plataforma oficial é a única responsável pela venda dos ingressos, e a compra em outras plataformas pode não garantir a autenticidade dos ingressos.

Com sua carreira consolidada e inúmeros sucessos, Andrea Bocelli reafirma sua forte conexão com o Brasil, um país que o recebeu de braços abertos em diversas turnês. Em 2024, o artista lançou um novo álbum de duetos e protagonizou um filme-concerto que celebra sua carreira. Sua fundação, a Andrea Bocelli Foundation, também atua no Brasil, promovendo iniciativas que buscam transformar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.