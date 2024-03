Anderson, do grupo Molejo, é internado após piora no quadro de câncer

O cantor do grupo Molejo, Anderson Leonardo, de 51 anos, está internado desde 27 de fevereiro, devido a fortes dores logo após um show. Nesta quarta-feira, 6, ele mesmo publicou uma foto nos stories do Instagram, anunciando a internação. Com câncer, o estado de saúde do artista é delicado.

"Ele teve um quadro de fortes dores, e por conta disso a junta médica optou pela internação para tratamento. Infelizmente ainda não temos informações exatas, estamos aguardando o resultado dos exames que foram feitos", disse Andreia Assis, assessora de Anderson, em entrevista à revista Quem.

Na foto, o cantor aparece recebendo comida na boca e está acompanhado da mãe, Jorgélia. Segundo informações da revista Quem, ele está em observação e tem uma série de exames agendados.

Descoberta do câncer e tratamento

Ainda não se sabe o motivo das dores que levaram Anderson ao hospital, mas a principal suspeita é que estejam relacionados com o quadro de câncer inguinal, tipo raro que pode afetar o ânus e o pênis. Ele fez uma semana de radioterapia. Após essa semana, foi fazer um show no interior do Rio de Janeiro, onde teve essa crise", contou a assessora.

O cantor descobriu a doença em outubro de 2022, ainda em fase inicial. Em 2023, Anderson chegou a anunciar que estava curado da doença, mas em maio do ano passado precisou retornar ao tratamento para câncer nos testículos.