Ana Paula Renault vai sair? Enquete do Paredão mostra quem deve deixar o BBB 26

O 16º Paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado na noite deste domingo, 12. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Gabriela disputam a permanência na casa.

Jordana foi responsável pela indicação de Ana Paula e Juliano, após ganhar o líder e a dinâmica dos "Sonho do Poder".

O que dizem as enquetes?

O primeiro levantamento deste Paredão, do site Votalhada — que reúne dados de diferentes plataformas — mostra que a mais provável de sair da terça-feira é Gabriela.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 14,03% x Gabriela 53,43 % x Juliano Floss 32,53%

(voto da torcida): Ana Paula Renault 14,03% x % x Juliano Floss 32,53% YouTube: Ana Paula Renault 8,95% x Gabriela 53,55 % x Juliano Floss 37,84%

Ana Paula Renault 8,95% x % x Juliano Floss 37,84% X : Ana Paula Renault 4,01% x Gabriela 66,57 % x Juliano Floss 29,42%

: Ana Paula Renault 4,01% x % x Juliano Floss 29,42% Instagram: Ana Paula Renault 3,31% x Gabriela 70,94 % x Juliano Floss 25,75%

Ana Paula Renault 3,31% x % x Juliano Floss 25,75% Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 5,43% x Gabriela 63,69% x Juliano Floss 31,00%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Gabriela aparece com 60,61%, seguida por Juliano, com 31,46%, e Ana Paula, com 8,01%.

O levantamento soma 1.663.274 de votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.