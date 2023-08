Ana Maria fora do 'Mais Você'? Apresentadora anuncia aposentadoria; veja quem deve substituí-la

Dona dos melhores cosplays, de toda as entrevistas dos ex-brothers do "Big Brother Brasil", mãe do icônico Louro José e de uma geração de receitas na TV, a apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, anunciou que vai deixar o programa "Mais Você" em 2024. Desde então, a emissora está em busca de um nome para substituí-la.

Pela TV Globo, já são 25 anos no comando do programa. Ana Maria entrou para a emissora em junho de 1999, alguns meses após deixar seu cargo na Rede Record, e ficou no programa desde então. Daquele ano para cá, ela enfrentou três batalhas contra o câncer (todos curados), realizou milhares de receitas e entrevista e perdeu seu companheiro Tom Veiga, a voz por trás da marionete do Louro José.

Para além da carreira na TV, Ana Maria também atuou em três filmes — dois da Xuxa e em "Crô: o Filme" —, criou uma linha de livros de receitas e até se arriscou a escrever uma ficção. É autora de sete livros e coleciona participações especiais em outros programas e novelas da Globo.

Agora, a apresentadora busca a aposentadoria. Em entrevista à emissora, disse que quer passar mais tempo com a família e viajar com os netos Maria, Joana e Bento.

Quem vai substituir Ana Maria no "Mais Você"?

A TV Globo ainda não anunciou um novo nome para a liderança do "Mais Você", mas há especulações de que Paolla Carosella, Rita Lobo e até mesmo Eliana estejam sendo cotadas para o cargo. Nada foi confirmado ainda, mas já se sabe que o "Mais Você" passará por mudanças também em seu formato.

A nomeação só acontecerá oficialmente em 2024. Até lá, Ana Maria segue à frente do programa — e deve viajar para Dubai, em outubro, para uma edição especial.