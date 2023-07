Amazon Prime Day 2023: veja as melhores ofertas desta quarta-feira

O Amazon Prime Day 2023 continua rolando a todo vapor. Ao todo serão 48 horas de descontos e frete grátis para clientes Prime no site, com ofertas em produtos Amazon; Apple, Samsung, PlayStation, Whisky Johnnie Walker, produtos pra maquiagem e cabelo, entre outros.

A 4ª edição do evento virtual acontece com novidades para clientes Nubank e lojistas, que agora podem ser encontrados mais facilmente através do filtro "Pequenos Negócios".

Veja as melhores ofertas da Amazon Prime Day 2023 desta quarta-feira 12/07:

Eletrônicos

Nova caixinha smart Echo Pop: de R$ 349 por R$ 209

iPhone 14 (128 GB): de R$ 7.599 por R$ 4.999

PS5 + God of War Ragnarök: de R$ 4.799 por R$ 3.999

Microfone Gamer HyperX QuadCast: de R$ 749 por R$ 599

Power Bank i2GO Plus com 10.000 mAh: de R$ 119 por R$ 89

Aspirador de Pó Robô WAP ROBOT W90 varre, aspira, passa pano: de R$ 549 por R$ 313

Livros

Caixa Harry Potter - Edição Premium + Pôster Exclusivo: de R$ 399,90 por R$ 189,90

A Biblioteca da Meia-Noite: de R$ 54,90 por R$ 41,90

A Mandíbula de Caim: de R$ 49,90 por R$ 37,40

É assim que começa (Vol. 2 É assim que acaba): de R$ 54,90 por R$ 34,90

Talvez você deva conversar com alguém: de R$ 79,80 por R$ 40,57

SkinCare

Creme Hidratante Cetaphil: de R$ 69,90 por 57,29

Tônico Facial Nívea: de R$ 30,90 por R$ 17,90

Loção Hidratante Gokujyun: de R$ 109 por R$ 96,49

Esfoliante Corporal Nívea: de R$ 29,90 por R$ 19,90

Protetor Solar Facial Neostrata Minesol: de R$ 99,99 por R$ 75,99

Produtos de Cabelo

Shampoo Meu Cacho Minha Vida Lola Cosmetics: de R$ 25,44 por R$ 21,32

Shampoo Inoar: de R$ 29,99 por R$ 22,04

Spray Leave-in Rapunzel Milk Lola Cosmetics: de R$ 43,54 por R$ 23,56

Maquiagem

Paleta de sombras Océane: de R$ 147,06 por R$ 74,40

Kit Queridinhos Maybelline: de R$ 212 por R$ 109,90

Pó compacto, Vult: de R$ 35,90 por R$ 24,72

Bebidas

Whisky Johnnie Walker Red Label: de R$ 102,90 por R$ 89,90

Whisky Johnnie Walker Black Label: de R$ 159,90 por R$ 119,90

Ballantine's Whisky 12 anos: de R$ 119,90 por R$ 72,90

Gin Tanqueray Sevilla: de 142,90 por R$ 112,90

Dry Gin Bombay Sapphire: de 131,50 por R$ 89,90

Qual o valor da assinatura da Amazon?

A assinatura da gigante do comércio eletrônico custa R$ 14,90 mensais e pouco menos de R$ 10 no plano anual. Além do frete grátis, o Prime oferece benefícios nas áreas de jogos, música, leitura e streaming da Amazon

A partir de hoje, assinantes do Prime já têm acesso a alguns benefícios que duram até o último dia do Prime Day. Em Gaming, jogos como "Diablo IV", "Overwatch", "Call of Duty" e "Pokemon Go" estão com descontos dentro do app. No app de streaming Amazon Music, assinantes Prime têm acesso a 4 meses grátis.

O Amazon Prime Day é um evento mundial da marca, presente em 25 países. Ano passado, somente no Brasil, o e-commerce vendeu o dobro do que em 2021.