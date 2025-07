ALMA Festival 2025 tem shows de Veigh, BK e Duquesa; confira as atrações confirmadas no evento

O ALMA Festival anunciou as atrações para a sua edição de 2025, que ocorrerá no dia 19 de julho, no Riocentro, no Rio de Janeiro Com mais de 40 shows distribuídos em três palcos.

O festival tem como objetivo reunir elementos da música, esportes eletrônicos e artes urbanas em um único evento.

Transmissão ao vivo e programação paralela

Além das apresentações musicais, o ALMA Festival 2025 terá uma transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay, com cobertura iniciando às 18h, ampliando o alcance do evento para além do público presente no Riocentro.

Isso permitirá que fãs de todo o Brasil acompanhem o festival de maneira interativa e imersiva.

Competição "Controle de Ouro do ALMA"

Um dos destaques da programação paralela é a competição chamada "Controle de Ouro do ALMA", organizada pela Player1, braço de games da Globo.

O torneio contará com a participação dos artistas L7nnon e Papatinho como capitães dos times.

Atrações confirmadas do ALMA Festival 2025