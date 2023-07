Alison Mack, atriz de "Smallville" envolvida em seita sexual, deixa a prisão após dois anos

A atriz de "Smallville", Allison Mack, deixou a prisão da Califórnia na última segunda-feira, 3, após passar dois anos. Ela havia sido presa por ser uma das comandantes de um culto sexual em 2017.

Alisson, hoje com 37 anos, foi condenada em 2021. Segundo o jornal The New York Times, ela e o empresário, Keith Raniere, comandavam a NXIVM, seita que recrutava mulheres para escravizar sexualmente.

Segundo relatos das vítimas, as mulheres eram constantemente abusadas e algumas delas foram até mesmo marcadas com ferro quente.

No início de 2020, promotores do estado de Nova York pediram prisão perpétua a Keith Raniere. Alisson, braço direito de Keith, admitiu culpa por aliciar mulheres e foi condenada a sete anos de prisão. Por ajudar nas investigações, a pena da atriz foi reduzida.

Relembre o caso

O The New York Times havia reportado em 17 de outubro de 2017 que as mulheres da seita eram marcadas na pele, proibidas de se alimentar e sofriam punições físicas caso não recrutassem escravas para o grupo. Essas informações foram reveladas por Frank Parlato, antigo porta-voz da NXIVM, organização fundada por Keith Raniere, líder do culto, e responsável por realizar aulas e seminários para que seus clientes sigam caminhos e alternativas de vida próprias.

Apenas membros leais do NXIVM podem se juntar ao DOS, tendo de revelar segredos comprometedores de suas vidas pessoais caso queiram fazer parte da seita. Mack é subordinada imediata de Raniere, sendo a segunda líder mais poderosa do grupo.

Na última quarta-feira, 8, Parlato já havia declarado ao The Sun que uma ganhadora do Emmy compunha a seita e era uma de suas recrutadoras-chave.

Segundo ele, de acordo com a hierarquia da seita, cada comandante possuía escravas sexuais, e tais escravas poderia recrutar suas próprias escravas.

Parlato afirmou também que as mulheres eram marcadas com as iniciais de Mack e Raniere e as mulheres recrutadas para o grupo só podiam consumir entre 500 e 800 calorias, seguindo a preferência de Raniere por mulheres magras.