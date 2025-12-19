Além de Agente Secreto: veja os filmes favoritos de Obama em 2025

O Agente Secreto: filme brasileiro entrou para lista de preferidos de Obama (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10h06.
Desde que era presidente dos Estados Unidos, Barack Obama criou o hábito de compartilhar no fim de cada ano suas listas de filmes, músicas e livros favoritos. Após deixar a Casa Branca, ele manteve essa tradição como uma forma de mostrar ao público o que mais o inspirou ou marcou culturalmente ao longo dos meses.
Em 2025, mais uma vez ele divulgou seus escolhidos, com uma surpresa: o filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, estava na lista.
"Com 2025 chegando ao fim, dou continuidade a uma tradição que comecei durante meu período na Casa Branca: compartilhar minhas listas anuais de livros, filmes e músicas favoritos. Espero que você encontre algo novo para curtir — e, por favor, envie suas recomendações para eu conferir", disse o ex-presidente.
Além do longa brasileiro, Obama adicionou outros dez filmes na lista. Veja quais foram:
O filme brasileiro se destacou em 2025 por sua história ambientada durante a ditadura militar no Brasil. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário, que tenta escapar de um passado violento ao se mudar para Recife, mas logo percebe que a cidade está imersa em vigilância, violência e perseguição política.
O longa já conquistou prêmios importantes, como:
Ele também está na corrida por grandes troféus em 2026, com indicações ao Globo de Ouro em três categorias — Melhor Filme, Ator em Drama e Filme Internacional — e sendo pré-selecionado para o Oscar em duas categorias: Melhor Filme Internacional e a nova categoria de Melho Elenco.