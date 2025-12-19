Além de Agente Secreto: veja os filmes favoritos de Obama em 2025

Desde que era presidente dos Estados Unidos, Barack Obama criou o hábito de compartilhar no fim de cada ano suas listas de filmes, músicas e livros favoritos. Após deixar a Casa Branca, ele manteve essa tradição como uma forma de mostrar ao público o que mais o inspirou ou marcou culturalmente ao longo dos meses.

Em 2025, mais uma vez ele divulgou seus escolhidos, com uma surpresa: o filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, estava na lista.

"Com 2025 chegando ao fim, dou continuidade a uma tradição que comecei durante meu período na Casa Branca: compartilhar minhas listas anuais de livros, filmes e músicas favoritos. Espero que você encontre algo novo para curtir — e, por favor, envie suas recomendações para eu conferir", disse o ex-presidente.

Os filmes favoritos de Barack Obama em 2025

Além do longa brasileiro, Obama adicionou outros dez filmes na lista. Veja quais foram:

Uma batalha após a outra

Pecadores

Foi apenas um acidente

Hamnet: A vida antes de Hamlet

Valor sentimental

A única saída

Sonhos de trem

Jay Kelly

Quando o céu se engana

Orwell: 2+2=5

O Agente Secreto

O filme brasileiro se destacou em 2025 por sua história ambientada durante a ditadura militar no Brasil. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário, que tenta escapar de um passado violento ao se mudar para Recife, mas logo percebe que a cidade está imersa em vigilância, violência e perseguição política.

O longa já conquistou prêmios importantes, como:

Festival de Cannes (Melhor Ator e Melhor Direção)

Festival de Cinema de Jerusalém (Melhor Filme Internacional)

Festival de Cinema de Lima (Prêmio do Júri de Melhor Filme, Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme e Melhor Filme na Competição Latino-Americana de Ficção)

