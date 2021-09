Agora é possível se hospedar na icônica casa do Ursinho Pooh; veja fotos

Agora você pode alugar a charmosa e aconchegante casa do Ursinho Pooh no Bosque dos Cem Acres pelo Airbnb — e potes de "mel" estão incluídos. Situada na Floresta Ashdown, sudeste da Inglaterra, o "Bearbnb" (trocadilho com a palavra urso em inglês) foi criado para comemorar o 95º aniversário de Pooh, criado pelo escritor A. A. Milne.

Construída com galhos de árvores expostos ao redor da porta, os visitantes poderão desfrutar de pilhas de mel, brinquedos do Pooh, papel de parede personalizado, poltronas confortáveis, beliches de madeira e um bule para o chá da tarde. Mas isso não é tudo: os hóspedes também podem viver seus sonhos de infância com um passeio pela floresta encantada.

Casa inspirada nos desenhos do Ursinho Pooh Casa inspirada nos desenhos do Ursinho Pooh

Casa inspirada nos desenhos do Ursinho Pooh Casa inspirada nos desenhos do Ursinho Pooh

A casa acomoda até quatro pessoas e é hospedada pelo artista Kim Raymond — que desenha o Ursinho Pooh há mais de 30 anos.

"Tenho ilustrado o Pooh há 30 anos e continuo a me inspirar nas decorações clássicas de E.H. Shepard e as histórias mais recentes da Disney", afirmou Kim, que deu vida à casa de Pooh usando detalhes das ilustrações originais do livro de Shepard. "O Bearbnb é uma experiência única que traz o charme de Pooh à vida para os fãs, ao mesmo tempo que homenageia as aventuras originais que foram tão importantes para muitas pessoas por 95 anos."

Casa inspirada nos desenhos do Ursinho Pooh Casa inspirada nos desenhos do Ursinho Pooh

Mapa original do Bosque dos Cem Acres do Ursinho Pooh Mapa original do Bosque dos Cem Acres do Ursinho Pooh

"O Ursinho Pooh é uma joia de infância", afirmou Catherine Powell, chefe global de hospedagem do Airbnb. "Neste ano, os livros originais celebram seu 95º aniversário. Qual a melhor maneira para comemorar? Com essa estadia única na floresta original dos Cem Acres."

Quer reservar sua estadia? O Bearbnb está localizado na Floresta Ashdown em East Sussex, no Reino Unido, e Kim oferecerá duas estadias separadas nos dias 24 e 25 de setembro por £95 por noite. As reservas entrarão no ar na segunda-feira, 20 de setembro.

Para saber mais informações sobre reservas, visite a hospedagem no Airbnb.

Fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Assine a EXAME.