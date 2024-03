Afinal, por que os ovos são o símbolo da Páscoa?

Chegando perto do Domingo de Páscoa muitas pessoas devem se perguntar: por que comemos ovos de chocolate nesse período? (mesmo que os preços ultimamente estejam bem amargos, mas isso é outra história).

O ovo é um símbolo de nascimento e de renovação da vida – o grande mote da celebração da Páscoa. Para povos antigos, como romanos, gauleses, chineses e egípcios, ele representava a forma do universo. Por isso eles pintavam ovos, que depois eram reverenciados em festas. Na Idade Média, acreditava-se que o mundo havia nascido dentro de um ovo e dele havia surgido a vida no planeta.

O ovo passou a fazer parte da comemoração de Páscoa no século XII. Quando Luís VII voltou para a França depois da Segunda Cruzada (1147-1149), apesar do fracasso da expedição contra os muçulmanos, foi recebido com festa. Para comemorar o regresso, o superior da Abadia de St. Germain-des-Près ofereceu aos pobres metade dos produtos das terras exploradas, entre os quais muitos ovos. A festa, que costumava coincidir com o jejum da Quaresma, se repetiu por 300 anos em várias cidades da Europa.

Depois de uma proibição do rei Luís XI, por pressão da Igreja Católica, do consumo de ovos durante o período de penitência dos fiéis, muitas pessoas passaram a presentear os amigos e parentes com os ovos benzidos na missa do Domingo da Páscoa.

No começo, presenteava-se com ovos de verdade, especialmente os de galinha. Depois, passaram a ser mais elegantes e exóticos - de porcelana, vidro, pedra, madeira, papel, escamas e casco de tartaruga.

E como viemos parar nos hoje caros ovos de chocolate dos supermercados? Isso só aconteceu no século XIX, primeiramente na Alemanha. Não se sabe ao certo o motivo da iniciativa, mas acredita-se que tenha partido dos fabricantes da guloseima como uma estratégia para impulsionar as vendas de seus produtos. Outra corrente aponta que a origem é atrelada às patisseries francesas, que passaram a esvaziar os ovos e enchê-los com chocolate.