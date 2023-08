Adele interrompe show para defender fã repreendido por segurança; veja vídeo

A cantora Adele interrompeu um show para defender um fã que aparentemente estava sendo detido por um segurança. O tumulto aconteceu durante o show "Weekends With Adele" em Las Vegas, nos Estados Unidos, no último sábado, 26.

A cantora, de 35 anos, estava prestes a começar a cantar “Water Under the Bridge”, quando interrompeu a apresentação para interromper o segurança que importunava um jovem na plateia.

A cantora viu o homem, que estava em pé na plateia, discutindo com um guarda e sendo puxado para fora do assento. Em seguida, Adele pediu ao profissional que deixasse seu fã em paz.

“O que está acontecendo aí com esse jovem que está sendo incomodado por se levantar desde que entrei [no palco]?”, questionou a cantora.

Sem sair do palco, Adele também argumentou diretamente com o segurança: “O que está acontecendo com ele? Sim, você, com a mão levantada. Por que você está incomodando ele? Você pode deixá-lo em paz, por favor? Ele só quer se divertir".

Logo depois, ela tentou tranquilizar o homem. "Eles não vão mais incomodar você, querido. Aproveite o show".

A artista então se dirigiu ao público e pediu desculpas por interromper a apresentação.“Desculpe, pessoal. Ele foi incomodado durante todo o show pelos seguranças e outras pessoas sentadas atrás dele. Ele está aqui para se divertir. Todos vocês estão aqui para se divertir. Vamos começar de novo”, disse Adele antes de voltar a cantar.