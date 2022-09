Milionário por acidente? Homem recebe R$ 1,2 milhão do Google por engano

Um engenheiro de segurança relatou em seu perfil do Twitter que recebeu por engano US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão em conversão direta) do Google. Sam Curry disse que o valor foi creditado em sua contas sem nenhum explicação.

“Faz pouco mais de três semanas desde que o Google me enviou aleatoriamente US$ 249.999 e ainda não ouvi nada sobre o ticket de suporte. Existe alguma maneira de entrarmos em contato @Google ?”, indagou Curry.

Funcionário da empresa de criptomoedas Yuga Labs, Curry brincou que caso a gigante de tecnologia não desejasse o dinheiro de volta, ele não veria problema. "(tudo bem se você não quiser de volta...)", escreveu.

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?

(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli

— Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022