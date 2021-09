A Fazenda terá novo participante escolhido pelo TikTok; veja quem é quem

O reality show A Fazenda estreou nesta quarta-feira, 15, e, mesmo com pouco tempo no ar, alguns pontos já chamaram a atenção dos espectadores. Um dos principais pontos mencionados nas redes sociais é o excesso de procedimentos estéticos feitos pelos participantes. O outro ponto é a votação no TikTok para eleger quem será o novo “peão” a entrar na casa.

Em uma ação promovida pelo TikTok, principal patrocinador do reality show, quatro influenciadores disputam uma vaga para concorrer ao prêmio de 1,5 milhão de reais. São eles: Alisson Jordan (dançarino e coreórgrafo de famosos), Mah Tavares (influenciadora digital), Krawk (rapper) e Sthefane Matos (influenciadora digital).

Eles estão produzindo conteúdo dentro do aplicativo de vídeos e cumprem uma série de “desafios” enquanto estão confinados. Atualmente, é possível acompanhá-los por uma live diária, feita às 21h20. Nesta sexta-feira, 17, será revelado o vencedor, que vai participar de uma live na conta oficial de A Fazenda no TikTok.

Veja abaixo quem é quem entre os novos participantes:

Alisson Jordan

Dançarino profissional e coreógrafo que já trabalhou com Anitta, ele também é responsável por criar danças virais na plataforma de vídeos.

Krawk

O rapper, que se chama Wallyson Rodrigues Alencar, tem quase 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e mais de 80 milhões de visualizações nos vídeos do YouTube. É considerado um dos principais nomes do gênero Trap no Brasil.

Mah Tavares

Influenciadora de 20 anos ganhou fama ao fazer dublagens de frases engraçadas de filmes e desenhos. Tem mais de 2 milhões de seguidores no instagram

Sthefane Matos

A influenciadora digital tem 9 milhões de seguidores no Instagram e ganhou ainda mais fama no último ano, após dissolver a imagem de “vida perfeita” que tinha com o até então namorado, o influenciador Abner Pinheiro.