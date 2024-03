A bolsa que virou o 'novo copo Stanley' nos EUA

Imagine um furor em volta das bolsas reutilizáveis que sua avó coleciona a cada ida ao Pão de Açúcar ou ao Carrefour – aquelas mesmo, que ficam na boca do caixa do mercado, com o nobre propósito de diminuir o uso de sacolas plásticas. É mais ou menos uma bolsa como aquelas que está varrendo os Estados Unidos como mais nova modinha, depois da febre do copo Stanley.

A Trader's Joe é uma rede de supermercado nos Estados Unidos cujas mini ecobags podem ser encontradas no Ebay por US$ 1000, apesar de custar US$ 3 nas lojas. As sacolas estão disponíveis em vermelho, amarelo, azul e verde, e voaram das prateleiras e esgotaram em algumas regiões – a rede já informou que deve repor os estoques no final do verão norte-americano.

A razão para o sucesso? Vídeos do TikTok. Neles, orgulhosos proprietários das sacolas exibem o que guardam nelas, bordando-as com designs florais e segurando-as ao lado de suas outras bolsas. Outros vídeos mostram grandes multidões se formando em lojas ao redor das mini ecobags. A hashtag do produto reúne mais de 18 milhões de vídeos.

O hype em torno da sacola foi comparado aos copos da Stanley, que no ano passado se tornaram um item indispensável tanto para a Geração Alpha quanto para os millennials. As edições limitadas dos copos rapidamente esgotaram online e nas lojas, levando a enormes filas do lado de fora das lojas Target e algumas lojas estabelecendo limites de quantos copos cada comprador poderia comprar.

No Ebay, um anunciante que já vendeu mais de 100 unidades está precificando cada uma a $12,99, e está limitando as vendas a quatro sacolas por pedido. Outra conta está vendendo um conjunto de quatro sacolas — uma de cada cor — por $47,90 e já vendeu 60 conjuntos.

A Trader Joe's diz que a mini sacola é feita da mesma mistura de algodão e poliéster que as suas sacolas clássicas, maiores, mas mede 13 polegadas de comprimento, 11 polegadas de altura e seis polegadas de largura. Possui um pequeno bolso em cada lado, decorado com o logo da rede de supermercados, e alças para carregá-lo no ombro.

"O tamanho é ideal para viagens de compras menores, para pegar aqueles poucos itens que você esqueceu na primeira vez", diz a Trader Joe's na descrição do produto. "Ele caberá uma dúzia das suas maçãs TJ favoritas, ou você pode encher sua Mini Sacola com lanches e doces da TJ's para beliscar em sua próxima viagem. Você até pode guardar um pequeno livro de bolso no bolso lateral." No TikTok, alguns usuários dizem que carregam laptops, livros e garrafas de água.

Não está claro exatamente quando a Trader Joe's começou a vender a sacola, mas ela apareceu pela primeira vez na conta do Instagram @traderjoeslist — que não tem afiliação com a empresa — em 27 de fevereiro. Também apareceu em vários vídeos do TikTok naquele dia, incluindo um postado por um funcionário abastecendo as sacolas em sua loja e alguns enviados por compradores compartilhando sua excitação sobre a compra.