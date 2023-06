Conheça 8 fatos sobre Taylor Swift que provavelmente você não sabia

Os fãs da cantora Taylor Swift estão agitados desde o anúncio da chegada da “The Eras Tour” ao Brasil. Os shows serão em novembro, nos dias 18 e 19 no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, e 24, 25 e 26 no Allianz Parque, São Paulo. Com as vendas esgotando em questão de minutos, a ansiedade em garantir os ingressos só aumenta.

Aos que ainda não conseguiram adquirir a ida, as próximas vendas no site da Tickets for Fun são no dia 19 de junho para clientes do C6 Bank e 22 de junho para o público geral, às 10h. Outra notícia emocionante é a confirmação de que a atriz e cantora Sabrina Carpenter acompanhará Taylor Swift em todos os shows, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo.

Quem é Taylor Swift?

Taylor Swift é uma figura icônica da indústria da música, conhecida por sua carreira de sucesso, pelos recordes, pelas premiações e pelo talento de composição e melodia. Além disso, existem vários fatos sobre ela que muitos fãs podem não saber. A seguir, veja 8 curiosidades que tornam a artista ainda mais interessante!

1. Cresceu em uma fazenda de Natal

Taylor Alison Swift, nascida em 13 de dezembro de 1989, cresceu em uma fazenda de Natal na Pensilvânia, Estados Unidos. Sua família era proprietária de uma árvore de Natal ecológica e vivia em meio a uma atmosfera natalina o ano todo.

2. Amante de gatos

Taylor é conhecida por ser uma grande amante de gatos. Ela é tutora de vários felinos de estimação, incluindo os da raça Scottish Fold, chamados Meredith Grey e Olivia Benson, em homenagem aos personagens de “Grey’s Anatomy” e “Law & Order: SVU”, respectivamente. A presença constante desses adoráveis ​​gatinhos em suas redes sociais mostra seu amor incondicional por esses animais.

3. Seu número favorito é o 13

Ela possui uma relação especial com o número 13. “Eu nasci no dia 13. Completei 13 anos em uma sexta-feira 13. Meu primeiro álbum alcançou o certificado de ouro em 13 semanas. Minha primeira música número 1 tinha uma introdução de 13 segundos”, disse ela em um talk show dos EUA. “Todas as vezes em que ganhei um prêmio, fui sentada na 13ª cadeira, na 13ª fileira, na 13ª seção ou na fileira M, que é a 13ª letra”, finaliza.

A artista é uma das mais premiadas da história (Imagem: Reprodução Digital | Instagram)

4. Habilidades instrumentais

Além de sua voz incrível, Taylor Swift tem a habilidade de tocar vários instrumentos musicais. Ela domina o violão, o piano, o banjo e até mesmo o ukulele. Essa versatilidade instrumental permite que ela explore diferentes estilos musicais e enriqueça suas performances ao vivo.

5. Coleção de Grammys

Taylor Swift é uma das artistas mais premiadas da história da música e a única artista feminina a ganhar 3 vezes o Álbum do Ano no Grammy, além de ter o recorde de mais jovem a vencer a premiação, aos 20 anos, com o álbum “Fearless”. A cantora possui outros 11 Grammy Awards em categorias distintas.

6. Compõe músicas desde a infância

Desde nova, a “loirinha” – carinhosamente chamada pelos fãs – demonstrou interesse e habilidade voltados à composição de músicas. Aos 12 anos, ela aprendeu a tocar violão com um técnico de informática que consertava o computador da sua casa e, logo após, escreveu sua primeira canção. Aos 14, já estava se apresentando em locais famosos de Nashville. Essa dedicação precoce à arte da composição a ajudou a se destacar como uma das principais cantoras da atualidade.

7. Relação com as redes sociais

A cantora desativou os comentários nas mídias sociais para se proteger da pressão social. Como uma das artistas mais populares do mundo, Taylor Swift está constantemente exposta e costuma receber grande quantidade de atenção nas redes. Em um ensaio para a revista Elle, ela compartilhou que prefere manter o foco em compartilhar momentos com seus amigos e fãs, em vez de buscar validação externa. Ela também não usa o Twitter no celular. Em uma entrevista à Billboard, a cantora revelou que, às vezes, se sente sobrecarregada com a quantidade de informações e notícias no aplicativo.

8. Mensagens escondidas em álbuns

Em vários de seus trabalhos, as letras das músicas escondem mensagens secretas ou formam palavras quando lidas em sequência. Isso cria um elemento de diversão e descoberta para os fãs mais atentos. Com o álbum “1989”, por exemplo, não é diferente. A mensagem foi deixada no encarte do disco, em que as letras das músicas formam uma história de amor. Veja:

1) Welcome to New York: Começamos nossa história em NY (We begin our story in New York)2) Blank Space: Existia uma garota que era conhecida por todos e por ninguém (There once was a girl known by every one and no one)3) Style: Seu coração pertenceu a alguém que não podia ficar (Her heart belonged to someone who couldn’t stay)4) Out of the Woods: Eles se amaram de forma imprudente (They loved each other reckessly)5) All You Had to Do Was Stay: Eles pagaram o preço (They paid the price)6) Shake it Off: Ela dançou para esquecer dele (She danced to forget him)7) I Wish You Would: Ele dirigia na rua dela toda noite (He drove past her street each night)8) Bad Blood: Ela fez amigos e inimigos (She made friends and enemies)9) Wildest Dreams: Ele só a viu em seus sonhos (He only saw her in his dreams)10) How You Get the Girl: Então, um dia ele voltou. (Then one day he came back)11) This Love: O tempo é algo engraçado (Timing is a funny thing)12) I Know Places: E todos estavam assistindo (And everyone was watching)13) Clean: Ela o perdeu, mas de alguma maneira, ela se encontrou e isso foi tudo (She lost him but she found herself and somehow that was everything)