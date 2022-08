Quinta temporada de "Stranger Things" começou a ser escrita

Os roteiristas de Stranger Things anunciaram que já estão trabalhando nos episódios da quinta temporada da série da Netflix.

O anúncio foi feito pelo perfil oficial dos escritores de Stranger Things no Twitter. A equipe publicou a foto de um quadro branco com o logo oficial da série e o número "5" ao fundo. É possível ver algumas pessoas no reflexo.

Os irmãos Duffer, criadores da série, já deixaram claro que a quinta temporada será a última. Nela, Eleven, Will e seus amigos terão de enfrentar Vecna e salvar Hawkins do Mundo Invertido.

