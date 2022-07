55 anos da EXAME: De Anitta a Buffett, confira 5 personalidades que já estiveram em nossas capas

Neste mês de julho, a EXAME completa 55 anos. A história começou em meados da década de 50, quando o empresário, um publisher nato, Roberto Civita voltou ao Brasil após concluir a faculdade de administração e jornalismo nos Estados Unidos. Logo após seu retorno e inspirado pelas referências do exterior, Civita idealiza a EXAME, uma revista voltada exclusivamente ao universo dos negócios. Mas foi em 1967 que o sonho saiu do papel e a publicação é oficialmente fundada, com o objetivo de ser referência como veículo de comunicação sobre negócios.

Desde o seu início, a EXAME sempre buscou antecipar tendências para o empresário, o empreendedor, o trabalhador e para a sociedade. Ou seja, a inovação sempre foi um dos valores mais presentes na marca. Ao longo dos anos, a EXAME foi se reinventando, criando editorias novas e trazendo matérias não somente sobre negócios, mas buscando falar sobre tendências, atualidades e até mesmo assuntos mais casuais - mas que estão totalmente conectados aos negócios - como esportes e o que há de mais novo no mundo pop.

Em 55 anos de história, a presença de personalidades e grandes nomes de negócios foi marca registrada de nossas capas.. Empreendedores, presidenciáveis, atletas, artistas e investidores, do Brasil e do mundo, chegaram às bancas (e às telas) através da EXAME. Todos são profissionais de áreas e países muito diferentes, mas deixaram igualmente a sua marca no mundo por meio do trabalho e influência.

Neste aniversário de 55 anos, selecionamos algumas das personalidades mais emblemáticas que estamparam as capas durante a nossa história. Confira a seguir:

1 - Warren Buffett

Atual presidente e acionista majoritário da Berkshire Hathaway, dono de um patrimônio líquido de US$ 99 bilhões (Forbes, 2022) e considerado por muitos o maior investidor do mundo, Warren Buffet foi a capa da EXAME em 2009, logo após a grande crise dos subprimes que abalou o mundo todo. Em sua edição, Buffet estava vivendo um período de resultados negativos em seus investimentos, e tinha que dar a volta por cima para provar que mesmo aos 78 anos ainda era um gênio do mercado.

Aficionado por dinheiro desde criança, Buffet começou a trabalhar muito cedo para complementar a mesada que recebia de seus pais. No fim de sua adolescência, os ganhos do investidor eram ao todo de quase US$ 10 mil, patrimônio enorme para os padrões da época.

Buffet deixou seus empreendimentos e focou em sua educação. Se formou em administração aos 19 anos na Universidade de Nebraska e fez um mestrado na Universidade de Columbia, onde conheceu Benjamin Graham, professor que ensinou a Buffet o método do value investing.

Fundou a Buffett Partnership LTD, e se dedicou a companhia até 1969, quando finalmente adquiriu a Berkshire Hathaway Inc, onde permanece até hoje, com um patrimônio que se multiplicou mais de 1.000.000% ao longo dos anos.

Um Gênio Sob Ataque, EXAME 20/05/2009.

2 - Anitta

Dona de hits como “Envolver”, que alcançou o 1° lugar da lista das músicas mais reproduzidas mundialmente do Spotify, Anitta conquistou o Brasil e o mundo com sua música. A cantora estampou a capa da EXAME em 2019, onde a matéria “Startup Anitta” fala mais sobre o tamanho e relevância da indústria fonográfica.

Em sua carreira, produziu 5 álbuns de estúdio, já realizou shows em eventos icônicos da música como Rock in Rio, Coachella e Lollapalooza e está entre os 100 artistas mais ouvidos do Spotify e conta com mais de 27 milhões de ouvintes mensais ao redor do globo.

Somada as suas conquistas em cima do palco, Anitta também é uma referência nos negócios. Além de ter administrado a própria carreira na música por muito tempo, a cantora fez diversas parcerias publicitárias com marcas como iFood, Boticário e NET Claro.

Anitta também tem atuação em empresas relevantes para o mercado brasileiro. Em 2019 ela foi convidada pela Ambev para atuar como Head de Criatividade e Inovação da Skol Beats e em 2021 a cantora entra para o Conselho de Administração do NuBank, o maior banco digital do mundo.

A Startup Anitta, EXAME 23/01/2019.

3 - Steve Jobs

Não há dúvidas quanto ao fato de que Steve Jobs é uma das mentes mais brilhantes e mais importantes da história. Jobs é responsável pela co-fundação da Apple, a companhia mais valiosa de todo o mercado, avaliada em US$ 3 trilhões em janeiro de 2022, a primeira a atingir tal marca.

O gênio inventor foi o rosto da da capa da EXAME em 2007, numa matéria que listava 7 grandes lições que poderiam ser aprendidas com a Apple.

Jobs foi responsável pela criação do Apple I, o primeiro computador pessoal da história. Além disso, deu vida ao iPhone, que foi um marco para a indústria dos smartphones, e se tornou o principal produto da marca, vendendo um milhão de unidades após 74 dias de seu lançamento.

Em 2022, 15 anos depois do lançamento da primeira versão do iPhone, o atual CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que já foram vendidos mais de duas bilhões de unidades do produto, mais de US$ 191 bilhões de dólares faturados pela companhia.

7 Lições da Apple, EXAME 26/06/2007.

4 - Barack Obama

Formado pela Escola de Direito de Harvard, Barack Hussein Obama foi o 44° presidente dos Estados Unidos da e o primeiro homem negro a assumir esse cargo. Seu mandato começou em 20 de janeiro de 2009 e só terminou 8 anos depois, em 2017. Obama foi a capa da EXAME em 2008, pouco tempo depois de ter vencido as eleições, em uma edição que foi publicada no dia 31 de dezembro, marcando o fim de um ano.

Em seus anos de governo, Obama estava à frente de conquistas relevantes para os Estados Unidos e para o mundo, como o restabelecimento das relações com Cuba, o acordo nuclear com o Irã e a legalização do casamento homoafetivo nos EUA.

O ex-presidente deixou a Casa Branca em 2017 com uma taxa de aprovação do seu governo em 60%.

Ideias, Líderes, Produtos 2009, EXAME 31/12/2008.

5 - Neymar Jr.

Vencedor da Liga dos Campeões da UEFA em 2015 pelo Futbol Club Barcelona e premiado com a Bola de Ouro em 2011, Neymar Junior coleciona gols e títulos, que foram conquistados em vários times ao longo de sua carreira. A celebridade e ícone do futebol foi o rosto da capa da EXAME em 2013, às vésperas da Copa do Mundo FIFA 2014, sediada no Brasil.

Além de ser considerado um dos melhores e mais influentes esportistas da última década, Neymar também tem conquistas fora das quadras. O futebolista foi e ainda é o rosto de diversas marcas internacionais e brasileiras como Mastercard, Guaraná Antarctica, Lupo Gillette, entre outras.

Neymar também tem projetos de filantropia, como por exemplo o Instituto Neymar Júnior, uma instituição sem fins lucrativos, localizada na cidade de Praia Grande, Litoral Sul de São Paulo, que atende crianças em situação de baixa renda com serviços sociais de educação, esporte e cultura.

Por fim, Neymar também já fez investimentos, como foi o caso do ano passado, onde aplicou cerca de R$ 6 milhões no mercado de NFTs.

Como o capitalismo pode salvar o futebol brasileiro (e o seu clube), EXAME 29/05/2013.