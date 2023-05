5 exercícios para melhorar o foco e o rendimento no trabalho

Quando o nosso corpo apresenta cansaço, dores, indisposição e estresse, é um sinal de que precisamos cuidar dele. A atividade física é fundamental para aumentar a energia, a disposição, a concentração e o bom humor; algo que, consequentemente, traz melhorias significativas à vida profissional. Pensando nisso, a professora Josi Araújo, da Pure Pilates, maior rede de pilates da América Latina, indica cinco exercícios para melhorar o seu foco e aumentar o rendimento no trabalho. Confira:

1. Exercício para alongamento de cadeia posterior e mobilidade de coluna

Sentado, com a coluna ereta, pernas estendidas e braços estendidos à frente, realize movimento de levar os braços à frente e retornar mobilizando a coluna. Faça o movimento sincronizado com a respiração. Realize de 8 a 10 repetições.

2. Swan – exercício para mobilidade de coluna e fortalecimento

Deite-se de barriga para baixo e coloque as mãos apoiadas embaixo dos ombros. Eleve a cabeça e levante o tronco para cima estendendo os braços, realizando a força no tríceps. Realize o movimento de 8 a 10 repetições.

3. Roll Up – exercício para mobilizar coluna, fortalecer abdominal e alongar cadeia posterior

Deite-se de costas e coloque os braços estendidos acima da cabeça e mantenha as pernas estendidas, enrole a coluna lentamente, com os braços acompanhando a linha da orelha, levando-os para frente em direção aos pés. Desenrole lentamente mantendo os ombros relaxados.

4. Double Leg Stretch – exercício de fortalecimento abdominal

Deite-se de costas com os ombros e as escápulas elevadas do solo, joelhos flexionados a 90 graus e braços estendidos com as mãos na altura dos joelhos, leve os braços acima da cabeça e as pernas para frente, estendendo-as, sem movimentar o tronco.

5. Double Straight Leg Stretch – exercício de fortalecimento reto abdominal, iliopsoas, reto femoral e para alongar cadeia posterior

Deite-se de costas com os ombros e as escápulas elevadas do solo, mãos atrás da cabeça, quadril a 90 graus e joelhos estendidos. Estenda as pernas e, depois, retorne à posição inicial.