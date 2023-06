40 Nuggets? McDonald's solta promoção de aniversário do Chicken Nuggets; veja valor

Em 2023, o McDonald's comemora 40 anos dos Chicken McNuggets. E para comemorar, a rede vai lançar um combo com nova quantidade: se antes era possível pedir um balde com 15 unidades, agora, será possível pedir até 40 nuggets para "dividir com a galera".

Só em 2022, os famosos Chicken Nuggets estiveram presentes em mais de 32 milhões de pedidos no Brasil. O produto faz parte do cardápio global do McDonald’s e anualmente são vendidos mais de 25 bilhões de unidades ao redor do mundo.

O lançamento, na verdade, é da caixinha de 20 unidades, que pode ser encaixada em diversos combos com batata frita e os tradicionais molhos do McDonald's, como o Ranch, Barbecue e Caipira. Um deles inclui duas caixinhas, que resultam em 40 unidades.

A nova McOferta será incluída no cardápio por tempo limitado e poderá ser adquirida nos restaurantes de todo o país. A marca também vai disponibilizar cupons promocionais pelo app do Méqui — onde o combo com 40 unidades sai mais barato.

Quanto custa o combo de 40 nuggets do McDonald's?

Além da McOferta de 40 nuggets, é possível pedir outras quantidades e outros produtos variados dentro dos combos da marca. Veja o valor dos combos:

20 Chicken McNuggets + 4 molhos: R$ 36,90

McOferta 20 Chicken McNuggets + 1 molho + batata frita média + refrigerante: R$ 46,90

Combo 40 Chicken McNuggets + 4 molhos: R$ 64,90

McOferta 40 Chicken McNuggets + 4 molhos + batata frita média + refrigerante: R$ 74,90

Cupons do app Méqui para Nuggets

Junto da nova oferta, o McDonald's separou também três cupons para McOfertas com Chicken McNuggets. Veja o valor dos combos:

40 Chicken McNuggets + 4 molhos: R$ 56,80

10 Chicken McNuggets + bebida: R$ 19,90

10 Chicken McNuggets + batata frita grande + bebida: R$ 25,90 (Exclusivo do Drive Thru)

Nuggets do McDonald's é da Sadia

Muita gente não sabe, mas a presença dos Chicken McNuggets no Brasil vieram de uma parceria entre o McDonald's e a Sadia. A receita é exclusiva do "Méqui", feita com carne 100% peito de frango e sem corantes, aromatizantes ou conservantes artificiais.

Sucesso desde os anos 1980

Se nos restaurantes todo mundo vai se deliciar com essa McOferta, na televisão, nos cinemas e nas redes sociais, a marca leva o público a uma viagem no tempo, diretamente para a década de 80. Embalado pelo hit “What a Feeling”, o filme de 30’’ propõe uma conexão entre os clientes de 1983 - ano em que foram criados os primeiros Chicken McNuggets - e os McLovers de hoje que compartilham a forma mais delícia de comer frango.

A campanha ainda conta com desdobramento para mídia Out-of-Home (OOH) e parceria com criadores de conteúdo. A GALERIA.ag é a agência responsável pela condução da campanha no Brasil, assinando estratégia de mídia e social, coordenação e desdobramento criativo.