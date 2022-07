4 de Julho é feriado? Conheça a origem de uma das datas mais importantes para os americanos

Nesta segunda-feira, 4, é comemorado o dia da independência nos Estados Unidos, uma das datas de maior comemoração para a população americana.

Os estadunidenses geralmente comemoram com queima de fogos e desfiles pelo país. A tradicional celebração inclui diversos elementos, como bandas, festivais e o famoso churrasco que tradicionalmente inclui um grupo mais íntimo de familiares e amigos.

Qual a origem da data?

No período pré-independência, as terras então governadas pelos britânicos, se dividiam em 13 colônias formadas na costa leste do continente. O governo central britânico administrava esses domínios com colonialismo mercantilista, onde buscava extrair possessões ultramarinas para benefício da metrópole.

As colônias gozavam de autonomia e realizavam suas próprias eleições locais. Essa liberdade forjou nas bases um sentimento de identidade que, a partir de 1750, viraria substrato do movimento de independência.

Após algumas rebeliões, no dia 4 de Julho de 1776, foi impressa a então famosa Declaração de Independência, tornando assim as 13 colônias independentes. Para muitos americanos, esse dia é considerado a “data em que nasceu o país”, pois traz um espírito patriota para aqueles que lutaram nesse processo.

Dia 4 de Julho é feriado no Brasil?

A independência dos EUA é feriado apenas no país. O feriado de independência no Brasil é comemorado apenas no dia 07/09.

