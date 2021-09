37 novos emojis são lançados: saiba quando eles chegam aos celulares

Sentir falta de mais emojis para se expressar durante conversas é uma sensação comum -- quem nunca passou por ela, que atire a primeira pedra. Se a ausência sentida era de emojis como o de coração com as mãos, de carinha "derretendo", homens trans grávido ou até mesmo de feijão, a espera acabou. Esses e outros 33 novos emojis devem chegar aos celulares e computadores a partir do fim deste ano, segundo a Unicode Consortium, organização que padroniza esses ícones no mundo todo.

Esse novo conjunto de ícones foi aprovado nesta terça-feira (14) e diz respeito à versão 14.0. Somando os 37 novos ícones e as variações de tom de pele para cada um deles, serão 3.633 novos caracteres.

Agora, o próximo passo é o das companhias que desenvolvem os sistemas operacionais, como iOS e Android, de incluir esses novos ícones e disponibilizá-los aos usuários. A previsão é de que isso aconteça entre dezembro de 2021 e agosto de 2022, segundo o site Emojipedia.

Veja abaixo a representação feita pelo site, ainda em versão inicial: