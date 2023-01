25 anos de "Titanic": filme será relançado em 3D; veja como assistir

Um clássico do cinema (e dono da terceira maior bilheteria do mundo) pretende angariar ainda mais receita em 2023. Titanic, que completa 25 anos de existência, será relançado nos cinemas a partir do dia 9 de fevereiro. E em 3D.

Dono de 11 prêmios do Oscar — Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Fotografia, Melhor Edição, Melhor Direção de Arte-Decoração de Set, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Canção Original, Melhor Som, Melhor Edição de Efeitos Sonoros e Melhores Efeitos Visuais —, o filme fez uma arrecadação global de US$ 2,2 bilhões.

Até a chegada de Avatar (do mesmo diretor, James Cameron), em 2009, o filme era a maior bilheteria de todos os tempos e, atualmente, é o terceiro filme de maior arrecadação do mundo. Ele foi lançado em 16 de janeiro de 1998, baseado na história real do naufrágio.

Como assistir Titanic no cinema?

A partir do dia 9 de fevereiro, todas as salas de cinema terão sessões remasterizadas do filme. A novidade é que o filme será lançado em 3D HDR, uma nova versão com alta taxa de quadros por segundo.

Assista ao novo trailer de Titanic:

Qual é a história real do Titanic?

No ano passado, a história real da tragédia que envolve o Titanic completou 110 anos. O navio — considerado ''indestrutível'' e o maior transatlântico construído na época — naufragou na madrugada do dia 14 para 15 de abril de 1912, enquanto navegava pelas águas de Oceano Atlântico Norte e se colidiu com um iceberg. Foram, ao todo, 1.517 vítimas e 706 sobreviventes.

A pequena quantidade de botes salva-vidas disponíveis foi um dos motivos pelos quais a tragédia tomou proporções ainda maiores do que o esperado. Dos 710 passageiros que estavam a bordo da terceira classe, apenas 174 sobreviveram. Dos 899 tripulantes, somente 214 voltaram.

A história do filme, inspirada no casal Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio), foi inteiramente fictícia.

O navio afundou em menos de 3 horas e está, hoje, localizado a mais de 3,8 mil metros de profundidade. Alguns itens de luxo incluídos no navio já foram recuperados e leiloados. A última sobrevivente conhecida da tragédia, Milvina Dean, morreu em 2009, com 97 anos. No dia da tragédia, ela tinha não mais que 2 meses de vida.

