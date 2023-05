24 de abril é Dia Nacional da Libras; confira a origem da data

Nesta segunda-feira, 24, é celebrado o Dia Nacional da Libras, data para relembrar a importância de políticas sociais e inclusão de deficientes auditivos na sociedade brasileira.

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) se desenvolveu a partir da fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos no século XIX. Na ocasião, Dom Pedro II convidou o francês Ernest Huet, professor e poliglota francês, para ensinar os deficientes auditivos no país.

Apesar de ser bem popular nos dias de hoje, a comunicação por meio de uma língua de sinais é uma prática antiga na história da humanidade. Relatos na Grécia Antiga indicavam que pessoas já se comunicavam por sinais, porem não necessariamente era por conta de alguma deficiência.

Qual a origem do Dia Nacional da Libras?

O Dia Nacional da Libras é comemorado em 24 de abril porque foi nessa data, no ano de 2002, que a Lei 10.436 reconheceu a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. Foi só em 22 de dezembro de 2005, porém, que o Decreto 5.626 regulamentou essa lei, incluindo libras como uma disciplina curricular obrigatória na formação de professores surdos, professores bilíngues, pedagogos e fonoaudiólogos.

Em que ano a Libras foi reconhecida no Brasil?

A língua de Libras foi reconhecida em 2002, após Lei 10.436 que reconheceu Libras como uma forma de comunicação e expressão. Diferentemente do que muitos pensam, a Libras é uma língua com gramática, semântica, sintaxe, entre outras. Ela difere do português em algumas palavras, portanto não podemos dizer que é a língua portuguesa de sinais, pois possui características próprias.

Dia 24 de abril comemora o quê?

O dia 24 de abril é conhecido como o Dia Nacional da Libras, língua de sinais utilizada no Brasil por deficientes auditivos.