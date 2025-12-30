Pop

20 mensagens de Ano Novo para enviar no grupo da família

Lista reúne frases curtas e práticas para compartilhar no WhatsApp dos familiares

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 20h06.

Em datas simbólicas como o Ano Novo, celebrado em 31 de dezembro, mensagens simples ganham um significado especial. No grupo da família, essas frases funcionam como um gesto de carinho, aproximação e cuidado, mesmo quando nem todos estão juntos fisicamente.

Escolher as palavras certas pode ajudar a reforçar laços, expressar gratidão e desejar um novo ciclo com mais união, saúde e tranquilidade. Até mesmo uma mensagem curta pode marcar o início do ano e criar um clima positivo no grupo.

Confira algumas opções de mensagens de Ano Novo para enviar no grupo da família em 2026:

20 ideias de mensagens de Ano Novo para o grupo da família

  1. Feliz Ano Novo, família! Que 2026 venha com saúde e paz.
  2. Que o novo ano traga união, carinho e bons momentos juntos.
  3. Mais um ano para agradecer por ter vocês. Feliz 2026.
  4. Que não falte amor, respeito e cuidado entre nós neste novo ano.
  5. Desejo um Ano Novo leve e cheio de boas notícias para todos.
  6. Que 2026 seja um ano de encontros felizes e muita saúde.
  7. Que a família siga unida em mais um ano que começa.
  8. Feliz Ano Novo! Que venham dias mais tranquilos e cheios de esperança.
  9. Que o novo ano traga equilíbrio e momentos simples, mas especiais.
  10. Saúde, paz e união para nossa família em 2026.
  11. Que cada dia do novo ano seja vivido com gratidão.
  12. Que nunca nos falte motivo para celebrar juntos. Feliz Ano Novo.
  13. Que 2026 traga força para os desafios e alegria nas conquistas.
  14. Mais um ano para cuidar uns dos outros. Feliz Ano Novo, família.
  15. Que o novo ano renove nossos laços e nossa esperança.
  16. Desejo um 2026 com menos pressa e mais tempo em família.
  17. Que a paz esteja presente em cada dia do novo ano.
  18. Que sigamos juntos, mesmo quando a vida apertar. Feliz 2026.
  19. Um novo ano começa. Que ele seja generoso com todos nós.
  20. Feliz Ano Novo! Que saúde e união acompanhem nossa família.
