20 mensagens de Ano Novo para enviar no grupo da família

Em datas simbólicas como o Ano Novo, celebrado em 31 de dezembro, mensagens simples ganham um significado especial. No grupo da família, essas frases funcionam como um gesto de carinho, aproximação e cuidado, mesmo quando nem todos estão juntos fisicamente.
Escolher as palavras certas pode ajudar a reforçar laços, expressar gratidão e desejar um novo ciclo com mais união, saúde e tranquilidade. Até mesmo uma mensagem curta pode marcar o início do ano e criar um clima positivo no grupo.
Confira algumas opções de mensagens de Ano Novo para enviar no grupo da família em 2026:
20 ideias de mensagens de Ano Novo para o grupo da família
- Feliz Ano Novo, família! Que 2026 venha com saúde e paz.
- Que o novo ano traga união, carinho e bons momentos juntos.
- Mais um ano para agradecer por ter vocês. Feliz 2026.
- Que não falte amor, respeito e cuidado entre nós neste novo ano.
- Desejo um Ano Novo leve e cheio de boas notícias para todos.
- Que 2026 seja um ano de encontros felizes e muita saúde.
- Que a família siga unida em mais um ano que começa.
- Feliz Ano Novo! Que venham dias mais tranquilos e cheios de esperança.
- Que o novo ano traga equilíbrio e momentos simples, mas especiais.
- Saúde, paz e união para nossa família em 2026.
- Que cada dia do novo ano seja vivido com gratidão.
- Que nunca nos falte motivo para celebrar juntos. Feliz Ano Novo.
- Que 2026 traga força para os desafios e alegria nas conquistas.
- Mais um ano para cuidar uns dos outros. Feliz Ano Novo, família.
- Que o novo ano renove nossos laços e nossa esperança.
- Desejo um 2026 com menos pressa e mais tempo em família.
- Que a paz esteja presente em cada dia do novo ano.
- Que sigamos juntos, mesmo quando a vida apertar. Feliz 2026.
- Um novo ano começa. Que ele seja generoso com todos nós.
- Feliz Ano Novo! Que saúde e união acompanhem nossa família.