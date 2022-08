Roberto Jefferson: o candidato em prisão domiciliar que defende valores cristãos

Nome: Roberto Jefferson Monteiro Francisco

Vice: Padre Kelmon

Partido: PTB

Idade: 69 anos

Data de nascimento: 14/06/1953

Ocupação: advogado

Grau de instrução: superior completo

Estado civil: casado

Município de nascimento: Petrópolis (RJ)

Resumo do candidato

No início de agosto, o PTB formalizou a candidatura do ex-deputado federal Roberto Jefferson à Presidência da República, mesmo ele estando em prisão domiciliar. O objetivo, segundo o ex-parlamentar, é "preencher alguns nichos de opções ao eleitorado direitista". Ele entra na corrida como apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nome conhecido da política brasileira, Roberto Jefferson, 69 anos, é advogado, nascido em Petrópolis (RJ). Foi eleito deputado federal por sete mandatos consecutivos, o primeiro deles em 1983. Antes disso, participou de programas na televisão, como apresentador.

Em 1971, Jefferson se filiou ao MDB. Foi para o Partido Popular (PP) em 1980 e, no mesmo ano, migrou para o PTB, legenda na qual continua até hoje. Em 1988, foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas conseguiu apenas 2% dos votos. No Congresso, fez parte da chamada tropa de choque do ex-presidente Fernando Collor Mello, cassado em 1992.

Jefferson tem atuação ligada à igreja evangélica e defende pautas relacionadas à família e contra o aborto, por exemplo. Na proposta de governo enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste ano, se coloca a favor do porte de arma de fogo e da criminalização da "cristofobia".

Jefferson teve o mandato de deputado federal cassado, em 2005, acusado de quebra de decoro parlamentar, por não ter provado acusações contra outros parlamentares sobre suposto esquema de pagamento do mensalão e por ter admitido ter recebido dinheiro de "caixa 2" e vantagens indevidas de empresas privadas e órgãos públicos.

Após confessar ter participado do esquema do mensalão, foi preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em 2014. A pena era de 7 anos e 14 dias. Em março de 2016, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu perdão da pena, com base em indulto natalino editado pela então presidente Dilma Rousseff (PT) no fim de 2015.

Em 2021, o ministro do STF Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Jefferson por ataques às instituições feitos em redes sociais, no âmbito do inquérito da milícia digital, continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. Desde janeiro de 2022, ele cumpre prisão domiciliar.

