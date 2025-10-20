'Não precisamos colocar o etanol na mesa de negociação', diz Tarcísio sobre tarifaço de Trump

"Nós temos aqui o etanol, nós temos aqui o biogás, nós temos aqui o biometano, nós vamos produzir aqui o combustível sustentável de aviação. Sobre o etanol, nós vamos fornecer o etanol que vai mover as embarcações. Isso significa que é uma demanda extraordinária e nós não precisamos fazer cessões daquilo que é reserva estratégica do Brasil. Nós não temos de colocar isso na mesa de negociação", disse o governador.

União da indústria

A declaração de Tarcísio durante a 25ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, em um hotel da zona sul da capital, ocorre depois de uma nota publicada pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) na última sexta-feira, 17.

No texto, a entidade negou a existência de qualquer negociação com o governo federal para redução da tarifa de importação de 18% aplicada ao etanol americano.