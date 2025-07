Após Trump impor tarifas e criticar STF, Dino diz que Corte 'protege' soberania e democracia

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou em uma rede social nesta quarta-feira que a Corte protege a "soberania nacional" e a democracia e que atua nos termos da Constituição brasileira. A declaração ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar as decisões do STF e a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao impor tarifas de 50% aos produtos do Brasil.

"Uma honra integrar o Supremo Tribunal Federal, que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades, tudo nos termos da Constituição do BRASIL e das nossas leis", publicou Dino, em sua conta no Instagram, escrevendo "Brasil" em maiúsculas.

O texto foi acompanhado de fotos do STF iluminado com as cores da bandeira brasileira.