Yungas fecha primeiro contrato após receber investimento da SMZTO

A catarinense Yungas desenvolve plataformas para gestão de franquias e, no ano passado, mais que dobrou o faturamento — sem revelar os valores. E o aumento da clientela seguiu esse mesmo ritmo: terminou dezembro com 32 empresas e 4 mil franquias ativas, duas vezes mais que em 2020. Agora, anuncia a Terça da Serra, instituição de longa permanência para idosos, que implementará o serviço de gerenciamento a partir do próximo mês de março.

Criada em 2014 pela médica Joyce Duarte Caseiro, a Terça da Serra tem mais de 100 unidades em 20 estados do país e atende cerca de 1,2 mil residentes. No ano passado, a empresa teve R$ 50 milhões em faturamento, só que a estimativa é chegar a 160 unidades em 2022 (para quando também está previsto faturamento de R$ 90 milhões). Na estratégia de longo prazo, a instituição espera triplicar a estrutura e alcançar a meta de 300 unidades.

Esse será o primeiro grande contrato da Yungas desde que recebeu investimento da SMZTO, private equity com participação em franquias como Espaço Laser; Instituto Embelleze; L’Entrecote de Paris; e OakBerry. Não foi revelado o valor do aporte, mas o próprio fundo anunciou a intenção de investir R$ 50 milhões em startups nos próximos dois a três anos — focados em empresas de tecnologia com potencial de escala para criar um hub de inovação.

Com crescimento de receita acima dos 200% desde 2019, um ano depois de sua fundação, a retail tech espera aumentar a base de clientes para 10 mil franquias atendidas em 2022, enquanto a meta para 2023 é chegar a 30 mil franquias. Por meio de uma solução própria, desenvolvida internamente pela Yungas, a plataforma de gerenciamento unifica métricas e indicadores (inclusive de qualidade), além de incluir os recursos para administrar tempo e trabalho.

Parceria com Terça da Serra

"Quando falamos com a Joyce e o Pedro [Joyce Duarte Caseiro Moraes e Pedro Moraes, fundadores do Terça da Serra], vimos um casal empreendedor que não imaginava cair no mundo das franquias", diz Guilherme Reitz, CEO da Yungas. "No início, conseguiam gerenciar do jeito deles, só que viram o negócio crescer muito e, com isso, começaram a surgir problemas de controle e qualidade. Eles não tinham agrupamento de dados para agilizar os processos”.

Por sua vez, Pedro Moraes, sócio-fundador da Terça da Serra, afirma que a plataforma servirá para o monitoramento das unidades, engajamento dos franqueados e avaliação de satisfação de parceiros. “Entendemos que tecnologia, inovações e boas ferramentas, aliadas a um franqueador estruturado, farão com que a gente consiga alcançar um novo patamar para o atendimento aos nossos parceiros, além do controle e monitoramento das nossas unidades”.

