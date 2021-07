Wert Investimentos: meio bilhão de patrimônio com educação financeira

A concorrência entre escritórios de investimentos costuma ser acirrada no Brasil. Não é exagero dizer que toda semana um aparece um entrante. Dito isso, volta e meia alguns assessores se destacam ao expandir rapidamente a base de clientes.

Prestar atenção às estratégias comerciais — e ao que estão planejando para conquistar novos mercados – vale a pena não apenas a outros players do mercado financeiro como também a empreendedores de mercados onde os clientes são disputados a tapa.

Nesse espírito, o caso da sergipana Wert vale uma análise mais aprofundada. Em pouco mais de oito meses após o escritório sediado em Aracaju plugar seus sistemas à plataforma do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), os bankers da Wert amealharam mais de 500 milhões de reais em patrimônio dos clientes.

É uma proeza, tendo em vista, o volume ainda incipiente do mercado de capitais no Nordeste. Em Sergipe, a título de exemplo, havia 15.000 pessoas físicas com papéis de empresas listadas na B3, a bolsa de valores de São Paulo, no ano passado.

Uma das estratégias adotadas por ali foi transformar a sede do escritório, um espaço de 1.000 metros quadrados numa das vias mais movimentadas de Aracaju, numa espécie de coworking.

Por ali, clientes podem conduzir seus negócios e, de quebra, conversar com os assessores da Wert sobre o rumo de suas carteiras de investimentos.

Em paralelo, os sócios passaram a cortejar grupos específicos de profissionais liberais dispostos a aprender sobre investimentos. Um desses grupos foi o de médicos reunidos na Turbine, uma escola de educação financeira fundada pelos médicos Bruno Campelo, Lawrence Andrade e Rafael Bastos, todos com atuação em Aracaju.

Numa parceria anunciada nesta semana entre a Wert e a Turbine, as aulas online da escola passarão a ser gravadas nas dependências da Wert. Os alunos, por sua vez, terão à disposição a assessoria da Wert caso queiram colocar em prática as estratégias de investimentos ensinadas no curso.

“A ideia é ter uma mesa de operações exclusiva para atender os alunos da Turbine, além de condições exclusivas”, diz Lucas Iglesias, um dos sócios da Wert. “E, em outra frente, fazer novas parcerias para conquistar outros nichos específicos de clientes.”

A ideia de negócio da Turbine surge em 2017 a partir da experiência de Campelo com a gestão de seus próprios recursos. “Tive muitas dúvidas quando comecei a investir, antes mesmo da crise de 2008”, diz ele.

Mais recentemente, em meio ao rali da bolsa brasileira motivado pela queda da Selic a mínimas históricas (depois de chegar a 2%, a taxa hoje está em 4,25%), Campelo via muitos colegas de profissão empolgados e, ao mesmo tempo, perdidos, com tantas oportunidades de investimentos. “A ideia da Turbine surgiu de trocas de dicas sobre investimentos em grupos de WhatsApp”, diz ele.

No início as aulas eram conduzidas por Campelo e sócios em espaços físicos de Aracaju. Com a pandemia, os ensinamentos foram para o plano virtual.

Atualmente, a Turbine tem mais de 600 alunos, 80% deles médicos, a maioria deles espalhados nas regiões Sul e Sudeste, regiões geográficas potenciais para o crescimento da Wert.

Os alunos pagam mensalidades entre 257 e 2.000 reais para ter mais detalhes das teses de investimentos dos sócios-fundadores da Turbine, focadas em operações sofisticadas com opções — grosso modo, contratos que permitem ao titular a reserva de compra ou venda de um ativo financeiro por um valor pré-determinado num prazo futuro.

Com parcerias como esta, a Wert espera chegar a 1,5 bilhão de reais em patrimônio líquido dos clientes até o fim de 2022.

